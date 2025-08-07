Gesturile care spun totul după moartea lui Ion Iliescu. Bogdan Chirieac: Ne-am prezentat ca un stat putred, depășit

La funeraliile lui Ion Iliescu, românii de toate vârstele au fost prezenți să-i aducă un ultim omagiu, în timp ce liderii politici de vârf au lipsit, accentuând ruptura tot mai vizibilă dintre societate și clasa conducătoare. Analistul Bogdan Chirieac a comentat subiectul.

Astăzi, în Capitală, a avut loc înmormântarea lui Ion Iliescu, primul președinte ales democratic al României după Revoluția din 1989. Tineri și bătrâni, admiratori, simpli curioși sau doar martori ai istoriei recente au venit să îl conducă pe fostul lider de stat pe ultimul drum. Ceremonia a fost marcată de un comportament exemplar al cetățenilor prezenți, care au dat dovadă de decență, respect și civilizație, în ciuda vremii caniculare și a atmosferei încărcate de emoție.

În contrast puternic cu atitudinea demnă a populației, marea absență de la aceste funeralii a fost clasa politică sau cel puțin o parte reprezentativă a ei. Fostul președintele Klaus Iohannis și actualul șef de stat, Nicușor Dan, nu s-au prezentat nici ieri la catafalc și nici astăzi la ceremonie, iar reprezentanții USR au lipsit de asemenea. Formațiunea și-a justificat decizia prin vocea liderului partidului, Dominic Fritz, care a refuzat explicit să participe, reiterând public principalele controverse și greșeli asociate fostului președinte Iliescu. Astfel, am asistat la o ruptură vizibilă între societatea civilă, care a arătat respect pentru instituția statului, și o elită politică tot mai fragmentată, distantă și incapabilă să acționeze unitar în fața unui moment simbolic pentru memoria democratică a României. Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat acest subiect într-o intervenție la România TV.

"Clasa politică, putredă, ne-a dovedit însă cât de îngrozitoare este la nivelul ei. Faptul că Nicușor Dan s-a ascuns în Palatul Cotroceni și nu a coborât să prezinte un omagiu spune totul"

„Participanții la aceste funeralii s-au comportat excepțional. Vorbesc de poporul român. Vorbesc de tineri, de bătrâni, care au participat cu multă decență, demnitate și respect la această ceremonie. Au vrut să meargă să stea la coadă, pe caniculă, ieri, la catafalcul lui Ion Iliescu. Au vrut să meargă acum și la mormântul lui Ion Iliescu. Vorbim astăzi de o dovadă clară de civilizație, normalitate, din partea poporului român. Clasa politică, putredă, ne-a dovedit însă cât de îngrozitoare este la nivelul ei.

Faptul că astăzi Nicușor Dan s-a ascuns în Palatul Cotroceni și nu a coborât să prezinte un omagiu primului președinte ales democratic în România post-decembristă spune totul. De asemenea, reacțiile partidului USR, faptul că doamna ministru de Externe nu a deschis cărțile de condoleanțe la ambasade - și vă dați seama că acea carte de condoleanțe nu ține de Ion Iliescu, ci ține de un respect față de statul român - ne arată cât de imatur este acest partid din punct de vedere politic. Apoi, toate gafele de protocol pe care le-au făcut organizatorii acestor funeralii, faptul că partidul aflat la putere nu a participat la înmormântare, ne arată putreziciunea statului. Aici e vorba de a arăta măreția unui stat, atunci când un conducător trece în lumea cealaltă. La noi, atât s-a putut. Atât s-a putut și asta a fost. E în conformitate cu putreziciunea statului.

"Marii absenți de azi au fost Nicușor Dan și Klaus Iohannis"

Totuși, toate funeraliile de stat merită respectul și considerațiile poporului nostru. Marii absenți de azi au fost Nicușor Dan și Klaus Iohannis. Informația este vehiculată de întreaga presă, faptul că președintele Nicușor Dan a fost în Palatul Cotroceni împreună cu câțiva consilieri ai domniei sale. Probabil că nu a vrut să participe sub nicio formă, în niciun moment, la aceste funeralii. S-a aliniat dorinței partidului său, adică a USR-ului, care a boicotat aceste funeralii. USR a avut acțiuni directe, evidente, nu doar împotriva lui Ion Iliescu, ci și împotriva prestigiului României. În astfel de momente, respectul este pentru statul respectiv, în primul rând, și mai apoi pentru primul președinte ales democratic în această țară. Deci, lucrurile se răsfrâng asupra statului. La un astfel de eveniment - că e un eveniment, sigur, unul tragic, că asta e situația - statul român ar trebui să se prezinte comunității internaționale ca un stat puternic, un stat mândru, un stat care are grijă de tradițiile și valorile sale. În loc de asta, știți bine cum ne-am prezentat. Ne-am prezentat ca un stat putred, depășit, cu o mare schismă la nivel politic, aproape imposibil de rezolvat.

"USR-ul și președintele Nicușor Dan sunt de o parte, restul de partide pe altă parte, iar suveraniștii au fost tăcuți"

USR-ul și președintele Nicușor Dan sunt de o parte, restul de partide pe altă parte, iar suveraniștii au fost tăcuți. În ce sens? Nu au boicotat, nu s-au dat în petec, deși domnul George Simion a fost mereu extrem de acid la adresa lui Ion Iliescu. Măcar au dat dovadă de decență și respect, prin tăcere – dacă nu pentru Ion Iliescu, măcar pentru statul român, așa cum e el. Asta e situația și așa defilăm. S-a început cu o mare dihonie între români la începutul anilor 1990, iar Ion Iliescu nu a sfârșit această problemă, ci mai degrabă a consemnat-o, odată cu momentul dispariției sale. Ea încă e aici și va continua. E clar că România va avea același traseu întortocheat pe scena internațională cum l-a avut și după 2004 încoace”, a explicat Bogdan Chirieac.

