Gaia GPS, aplicație de navigație off-road disponibilă pe Android

Oferta de aplicații de navigație de pe Android Auto se îmbogățește cu Gaia GPS: Hiking, Off-Road Maps, prima aplicație de navigație off-road de pe platformă. Aplicația este deja populară în rândul împătimiților de drumuri noi și dificile, chiar dacă momentan este disponibilă doar varianta beta a aplicației, scrie Promotor. Pentru accesarea aplicației este nevoie de câțiva pași ce pot fi urmați pe site-ul Gaia.

Pentru a accesa aplicația, un potențial utilizator ar trebui să se înscrie ca beta-tester în magazinul Google Play și să aleagă în meniu opțiunea „you’ve created drivable routes (i.e. in driving mode) on the app or site”. Astfel aplicația devine disponibilă pe pagina de aplicații Android la conectarea telefonului la sistemul multimedia al mașinii. Printre cele mai inovative funcții o reprezintă ecranul secundar, telefonul fiind un al doilea ecran disponibil, pe lângă cel al mașinii.

Siguranța la off-road

Cele mai frecvente întâmplări la off-road țin de ciocnirile dintre autovehiculele convoiului, mașinile rămase în noroi, nisip, albii de râu care s-au dovedit a fi mai adânci sau dificile decât păreau la prima vedere ori defecțiuni ale mașinii. Câteva reguli de bază îi pot feri pe novici de probleme cu care se confruntă chiar și profesioniștii.

1. Asigură-te că ai mașina echipată corect pentru terenul pe care vrei să îl abordezi. În funcție de terenul abordat și sezonul curent, este important ca o mașină de offroad să aibă, în primul rând, cauciucurile potrivite. Pe lângă acestea, în interiorul mașinii ar trebui să existe o șufă, chiar dacă mașina este echipată cu troliu, combustibil de rezervă, o trusă care să ajute la repararea defecțiunilor minore, piese de schimb, dar și o stație radio. Ideal ar fi ca mașina să aibă o revizie făcută, să fie echipată cu amortizoare și chiar diferențial.

2. Nu pleca singur! Chiar dacă un șofer pasionat de offroad nu se află la prima sa escapada de genul, a pleca singur pe teren nu este o decizie bună. Fie ca mai ai o persoană cu tine în mașină, care să poată ajuta pe teren dificil din afară sau ești într-un convoi de mai multe mașini, important este că nu ești singur.

3. Ești responsabil de cei din jurul tău. Atunci când ești în convoi important este să te asiguri că cel din spate te urmărește, iar cel din față este la o distanță care îți permite să eviți eventualele accidente. La curbe sau schimbarea direcției de deplasare, așteaptă-l pe cel din urma ta și anunță-i pe cei din față (prin faruri, lumini, claxon sau stația radio menționată mai devreme) că este cineva rămas în urmă, scrie ARO Club.