Fritz alimentează scandalul cu PSD, deși, aparent, are un ton de pace: Înţeleg că pentru PSD este o perioadă de doliu dificil

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz (USR), face apel la maturitate politică, însă PSD reacționează dur după absența USR de la funeraliile lui Ion Iliescu, acuzând lipsă de respect față de fostul președinte și fondator al partidului. Liderii social-democrați amenință chiar cu retragerea de la guvernare.

După ce moartea fostului președinte Ion Iliescu a declanșat tensiuni în coaliția de guvernare, liderul USR, Dominic Fritz, a reacționat vineri față de posibila retragere a PSD din Executiv, sugerată de Sorin Grindeanu.

Într-un apel la calm și responsabilitate, Fritz a transmis, ironic, că înțelege 'dificultățile emoționale' prin care trece PSD. 

Dominic Fritz, ironic cu ”doliul” PSD-ului? 

Tensiunea a crescut după ce USR s-a opus decretării doliului național și organizării unor funeralii de stat pentru fostul lider social-democrat. În replică, Sorin Grindeanu a convocat conducerea PSD pentru luni, pentru a discuta poziția partidului față de coaliție, în contextul acestor divergențe.

Dominic Fritz  a declarat, față de această situație, că ”pentru PSD este o perioadă de doliu posibil dificil de gestionat inclusiv emoţional”. 

Liderul USR a reafirmat că românii, inclusiv alegătorii social-democrați, așteaptă soluții și acțiune din partea celor aflați la guvernare, nu conflicte sterile: „Acum înţeleg că pentru PSD este o perioadă de doliu dificil de gestionat inclusiv emoţional, dar şi de aceea nu vreau să comentez acum aceste dezbateri interne la PSD, dar încă o dată românii aşteaptă de la noi, inclusiv votanţii PSD, cred că aşteaptă de la noi să facem treabă, nu să perpetuăm o ceartă sterilă între noi”. 

"Avem cu toţii un interes să livrăm reforme importante (...) şi aştept să continuăm această muncă împreună şi cu colegii din PSD"

El a subliniat că mizele reformelor și nevoia de acțiune sunt priorități care ar trebui să unească partidele din coaliție, în ciuda diferențelor: „Aştept să continuăm această muncă împreună şi cu colegii din PSD,” a adăugat liderul USR.

Dominic Fritz a mai declarat că este în contact permanent cu ceilalți membri ai Guvernului, subliniind că, în ciuda vacanței de vară și a tensiunilor recente, Executivul trebuie să funcționeze normal și să își respecte angajamentele față de cetățeni.

„Sunt în contact cu toţi colegii din coaliţie. Nu aş vrea să intru acum în detalii. Încă o dată eu sunt într-un contact bun cu toţi colegii în coaliţie şi cred că această coaliţie chiar dacă e perioada de vară trebuie să îşi facă treaba pentru români. Încă o dată, este o perioadă dificilă pentru toată ţara. Rana, rănile care sunt deschise au consecinţele reverberaţiei reale şi acum şi o vedem, dar eu mă întorc să ne întoarcem la o agendă clară de muncă pentru români,” a spus Fritz.

El a cerut ca, după această perioadă marcată de tensiuni și doliu, atenția tuturor partidelor din guvern să revină la reforme și la îmbunătățirea vieții românilor: „Pentru coaliţie, eu cred că este important, după această săptămână dificilă pentru România, să ne întoarcem la muncă pentru cetăţeni. Avem cu toţii un interes să livrăm reforme importante, să reducem din cheltuieli, să tăiem din privilegii şi aştept să continuăm această muncă împreună şi cu colegii din PSD,” a afirmat liderul USR.

Fritz a pus sare pe rana social democraților: "USR, la fel ca 99,9% din populaţie, a ales să nu participe la aceste funeralii"

Controversa nu s-a iscat doar din refuzul USR de a susține ziua de doliu național sau din absența liderilor săi de la funeraliile naționale. Ceea ce a mai deranjat a fost și atitudinea constant lipsită de respect față de fostul președinte Ion Iliescu. Chiar și în aceste momente de comemorare, USR a ales să continue un discurs care, pentru mulți, trece dincolo de granițele unei dezbateri politice și intră într-o zonă a cinismului.

În ceea ce privește absența USR de la ceremonia funerară a fostului președinte, Dominic Fritz a argumentat că decizia a fost justificată și aliniată cu poziția majorității populației: „Cred că decizia USR de a nu participa la funeralii a fost legitimă şi corectă. Am înţeles că doar vreo mie de oameni au participat. Asta înseamnă că USR, la fel ca 99,9% din populaţie, a ales să nu participe la aceste funeralii,” a susținut el.

În ședința de Guvern de marți, USR a propus ca funeraliile să aibă loc fără declararea unei zile de doliu național. Executivul nu a acceptat această sugestie. 

„Noi am acceptat, am luat act de decizia Guvernului de a declara şi doliu naţional. Propunerea noastră era să facem funeralile, dar să nu declarăm în plus şi doliul naţional. Am luat act că Guvernul a decis asta, respectăm această decizie şi am respectat şi respectăm pe toţi cei care îşi doresc să-l onoreze pe fostul preşedinte Iliescu. Dar vreau să spun foarte clar că dezbaterea care există în societate despre moştenirea complexă, ambiguă a lui Ion Iliescu este o dezbatere absolut legitimă, este o dezbatere care trebuie respectată şi trebuie să respingem orice fel de încercare de a intimida, a ameninţa, a înjura oameni, inclusiv din USR, care au poziţii despre cum îl judecă ei pe Ion Iliescu,” a afirmat Dominic Fritz, conform Agerpres.

