Ziua în care Nicușor Dan și USR l-au copiat pe Putin. Exemplul pe care ar fi putut să-l ia de la Biden, Obama și Hillary Clinton / foto

Atât conducerea Uniunii Salvați România (USR), partid care face parte din Guvernul României, cât și președintele Nicușor Dan, au ales să nu omagieze moartea lui Ion Iliescu și au evitat orice participare la funeraliile acestuia. USR a respins ideea de doliu național și a anunțat, prin vocea președintelui Dominic Fritz că nu va lua parte la ceremoniile funerare.

Nicușor Dan, președintele României, s-a limitat la un singur mesaj, transmis prin intermediul paginii de Facebook a Administrației Prezidențiale. Șeful statului a precizat că „istoria îl va judeca pe Ion Iliescu, personajul central al tranziției anilor ‘90“ și că „este obligația noastră să lămurim marile dosare ale epocii, pentru a merge asumat mai departe“. Nici fostul președinte Klaus Iohannis nu a luat parte la funeraliile lui Ion Iliescu.

Chiar dacă poziționarea USR a fost prezentată de liderii formațiuni ca un exemplu de demnitate față de evenimentele mai puțin plăcute care au marcat anii '90, atunci când Ion Iliescu era la conducerea României, faptul că au ales să boicoteze total ceremoniile funerare plasează partidul mai degrabă într-o retorică anti-occidentală.

Nu demult, la moartea fostului lider sovietic Mihail Gorbaciov, Vladimir Putin, actualul președinte al Federației Ruse, a ales să nu participe la funerarii. Deși în trecut, acesta a spus că prăbușirea Uniunii Sovietice a fost „cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului XX”, la decesul lui Gorbaciov, liderul de la Kremlin a transmis condoleanțe și a afirmat că Gorbaciov „a avut o influență majoră asupra istoriei lumii” și că a „contribuit la schimbări majore geopolitice”.

VEZI ȘI - EXCLUSIV Elena Lasconi sfidează conducerea USR. Decizie în ziua înmormântării lui Ion Iliescu / foto în articol

Exemplul pe care ar fi putut să-l ia USR de la Joe Biden, Barack Obama și Hillary Clinton

De cealaltă parte a oceanului, unde luptele politice au fost și sunt ireconciliabile de aproape un deceniu, situația stă puțin altfel. Acuzat de instigare la insurecție în ianuarie 2021, Donald Trump a devenit cea mai negativă figură politică atât în ochii reprezentanților din Partidul Democrat, cât și electoratului liberal din SUA.

Acest lucru nu i-a oprit însă pe ultimii președinți democrați ai Statelor Unite ale Americii (Bill Clinton, Barack Obama, Joe Biden) să stea lângă Donald Trump la funeraliile fostului președinte Jimmy Carter. Obama chiar s-a întreținut câteva minute cu actualul lider de la Casa Albă, la finalul anului trecut, când acesta era deja președinte ales, dovadă fiind fotografia de mai jos.

Foto: Agerpres

Fostele rivale ale lui Trump, Hillary Clinton și Kamala Harris, nu au ezitat nici ele să stea lângă acesta la funeraliile lui Carter, ba mai mult, au participat și la ceremonia de învestire în funcție de pe 20 ianuarie. Nu au aplaudat discursul și nu s-au ridicat în picioare atunci când Trump era ovaționat de sute de oameni, însă liderii democrați au dat dovadă de respect față de funcția prezidențială și votul oamenilor.

Foto: Agerpres

USR ar trebui să se gândească de două ori atunci când clamează valorile euro-atlantice, pentru că, cel puțin în cazul boicotării funeraliilor lui Ion Iliescu, partidul a jucat într-un scenariu moscovit în timp ce a fluturat steagul Occidentului.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News