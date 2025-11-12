Frenezie la COP30. Guvernatorul Californiei spune că „Trump este temporar“

În absenţa preşedintelui american Donald Trump de la COP30 din Brazilia, principalul său adversar democrat, guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a fost cel care a furat lumina reflectoarelor marţi cu o apărare lipsită de echivoc a acţiunilor climatice, în aşteptarea anului electoral 2028, relatează AFP și Agerpres.

"Trump este temporar", a declarat Gavin Newsom marţi la Belem, oraşul amazonian brazilian care găzduieşte conferinţa ONU privind clima, fără nicio delegaţie federală americană pentru prima dată în istoria COP.

"Donald Trump îşi sporeşte prostia", a afirmat el, criticând retragerea guvernului federal în materie de energie şi climă şi a doua retragere a SUA din Acordul de la Paris, forţa motrice din spatele cooperării globale în domeniul climei.

Pe parcursul zilei, aprigul adversar al lui Donald Trump, considerat unul dintre cei mai puternici candidaţi la alegerile prezidenţiale din 2028, a reiterat că aceste retrageri sunt o "abominaţie".

El a organizat numeroase întâlniri şi evenimente la nivel înalt, inclusiv cu guvernatorul statului brazilian Para, un ministru german şi preşedintele brazilian al COP30, degustând specialităţi culinare amazoniene, cum ar fi sucul de acai şi cupuacu, un fruct local.

Intervievat de AFP în timpul unei vizite în oraş, el a declarat că un preşedinte democrat ar reintegra SUA în Acordul de la Paris "fără ezitare".

"Este un angajament moral, este un imperativ economic", a continuat el.

La fiecare oprire, Gavin Newsom a lăudat California ca model, subliniind că, independentă, ar fi a patra cea mai mare economie din lume şi că energia sa electrică a fost "100% curată" (fără combustibili fosili) nouă zile din zece în acest an.

Oraşe, provincii şi regiuni din multe ţări sunt foarte prezente la această ediţie a COP pentru a demonstra că acţiunile climatice la nivel regional sau local le completează pe cele ale statelor - chiar dacă ele nu au un loc în negocierile ONU, care sunt rezervate aici guvernelor semnatare ale Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite privind schimbările climatice (CCONUSC).

De asemenea prezentă, guvernatoarea democrată a statului New Mexico, Michelle Lujan Grisham, a declarat că "atunci când guvernul federal se angajează, facem mai mult, iar când se retrage, facem mai mult".

Absenţa unui reprezentant al administraţiei Trump este, în orice caz, o uşurare pentru cei care se temeau că Statele Unite ar putea torpila negocierile, aşa cum s-a întâmplat în octombrie la Organizaţia Maritimă Internaţională (OMI), unde un acord privind o taxă pe carbon a fost încheiat în urma ameninţărilor americane la adresa anumitor ţări, mai scrie AFP.

"Este un lucru bun", a declarat marţi, la Belem, Christiana Figueres, fosta şefă a ONU pentru Schimbări Climatice la momentul Acordului de la Paris. "Ei nu pot luat cuvântul", a adăugat ea.

Retragerea din Acordul de la Paris decisă de preşedintele SUA va intra în vigoare în ianuarie 2026, dar Statele Unite rămân membre ale CCONUSC şi îşi vor păstra locurile la COP.

"Poziţia lui Trump este excesivă", a declarat pentru AFP Abe Assamoi, reprezentantul Coastei de Fildeş la COP, "pentru că ştim că schimbările climatice sunt o realitate."

"Absenţa Statelor Unite nu pune în pericol COP", a subliniat joia trecută, la Belem, premierul portughez Luis Muntenegru. Dar, pe termen lung, angajamentul reînnoit al ţării, al doilea cel mai mare emiţător de gaze cu efect de seră din lume, va fi "indispensabil", a continuat el.

De aici şi vizita guvernatorului californian, "cu umilinţă", pentru a convinge ţările care îşi pierd încrederea în Statele Unite din cauza neînţelegerilor privind schimbările climatice, de la George W. Bush şi neratificarea Protocolului de la Kyoto până la Donald Trump.

Cât despre concetăţenii săi, pentru a face din schimbările climatice o problemă mai puţin partizană, Gavin Newsom a recunoscut că încă este în căutarea abordării potrivite.

"Marea majoritate a publicului meu nu ştie ce înseamnă Celsius când vorbim despre 1,5 °C. Cât este asta în Fahrenheit?", a întrebat el la sfârşitul zilei. "Emisiile de gaze cu efect de seră plutesc pe cer sau aterizează? Avem nevoie de metafore mai bune", a adăugat el.