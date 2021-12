Fratele lui Paul Stănescu, Alexandru Stănescu, susținut de PSD la ANRE. Val Vâlcu, glumă tare: Nu e nepotism, că sunt frați

Alexandru Stănescu este cel propus de PSD în comitetul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energie (ANRE). Nu e o simplă coincidență de nume, Alexandru Stănescu este fratele lui Paul Stănescu, secretarul general al PSD.

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a motivat propunerea prin faptul că Alexandru Stănescu nu a mai prins loc pe liste la alegerile parlamentare de anul trecut.

Alexandru Stănescu, propus pentru că nu a mai prins loc la parlamentare

”Domnul Stănescu (n.r. Alexandru Stănescu) este propunerea noastră în Comitetul ANRE de supraveghere. Este propunerea din partea grupului PSD, avem dreptul să o facem și este propunerea noastră. Este un fost parlamentar, mi se pare că a avut două mandate, a fost preşedinte şi de comisie, la comisia de agricultură. A contat foarte mult că e unul dintre foştii parlamentari care nu au mai avut loc pe liste la parlamentare”, a declarat Marcel Ciolacu.

Întrebat dacă toţi cei care nu au mai prins loc în Parlament vor primi câte o funcție, președintele PSD a răspuns că e vorba doar despre foștii parlamentari cu experiență.

Alexandru Stănescu: Cred că sunt suficiente aceste recomandări

”Deocamdată mi-am depus dosarul pentru ANRE și probabil că vedem mâine la votul final. Propunerea a venit din partea mea. Mă recomandă exact ce cere în lege. Am o perioadă de 19 ani în care am fost conducătorul unei societăți comericiale, am o perioadă de 8 ani de parlamentar și, eu știu, cred că sunt suficiente aceste recomandări. Nu știu dacă este un avantaj că fratele meu este Paul Stănescu. Suntem oameni politici amândoi, nu există niciun conflict de interese. Nu înseamnă că dacă el a ajuns în funcția asta, eu trebuie să plec din partid”, a declarat Alexandru Stănescu, la Digi24.

ANRE are rolul de reglementare a pieței energiei electrice și a gazelor naturale, care stabilește prețurile pentru furnizori, creează cadrul de reglementare și gestionează liberalizarea piețelor de energie electrică și furnizare de gaze.

Alexandru Stănescu a absolvit în 1986 Facultatea de Mecanică Agricolă București. El are legături cu zona agricolă a României.

Val Vâlcu, reacție tare

Jurnalistul Val Vâlcu a reacționat, la B1TV, vizavi de acest subiect. ”La Agricultură este un polițist și era logic ca la Energie să fie un agricultor, pare logic.” a afirmat Val Vâlcu. ”Gândiți-vă că nu putem vorbi totuși de nepotism odată ce sunt frați” a spus Val Vâlcu ironic, stârnind amuzament în platoul emisiunii. El a amintit de alți ”doi frați celebri”, Joe Kennedy și Robert Kennedy.