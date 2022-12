Florin Piersic, întâlnire cu Anna Széles, fosta lui soție. Medeea Marinescu: Eram în culise şi am auzit.... A fost un urlet

Florin Piersic și Medeea Marinescu s-au aflat la Viena unde au jucat piesa “Străini în noapte”. Acolo, actorul s-a întâlnit cu Anna Széles, fosta lui soţie.

"De când am plecat din tară ştiam, cumva, că s-ar putea să vină. Dânsa nu stă la Viena, fiul ei şi-al lui Florin, Daniel, locuieşte la Viena. Anna Széles stă de foarte mulţi ani la Budapesta şi a venit, special, pentru spectacol, pentru că nu-l văzuse.

I-am auzit, la un moment dat, glasul pe hol, dar nu am apucat să o văd înainte de spectacol. Eram în culise şi am auzit cum l-a primit sala pe Florin. A fost un urlet, ăsta e cuvântul. Nu au aplaudat puţin, lumea urla. Închipuiţi-vă o sală mare, o hală, unde s-au pus şi scaune în plus.

La un moment dat, Florin a zis foarte frumos - pentru că el, de obicei, vorbeşte cu publicul înainte: “Şi, acum, vreau să vă prezint pe cineva. În sală se află şi fiul meu, şi cei doi copii ai lui, nepoţii mei, dar şi artista sufletului meu”, aşa a prezentat-o pe Anna Széles", a mărturisit Medeea Marinescu, pentru click.ro.

"E foarte frumoasă! Acelaşi chip suav şi de păpuşă"

"Şi, spre surprinderea mea - eu am crescut cu Anna Széles, i-am văzut filmele, ştiu cine era, am cunoscut-o în copilărie, părinţii mei au lucrat cu ea - dar nu ştiam câţi îşi mai aduc aminte de ea. Spre surprinderea mea, sala a reacţionat fantastic. Au aplaudat-o minute în şir.

A trebuit să se ridice în picioare, să salute. Şi, după aceea, ne-am văzut. M-am bucurat imens! Are acelaşi râs pe care mi-l amintesc din copilărie. E foarte frumoasă! E o femeie care a îmbătrânit frumos. Îşi poartă anii atât de elegant şi de frumos! Are un chip... Acelaşi chip suav şi de păpuşă”, a mai povestit Medeea Marinescu.

