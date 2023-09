Firma lui Victor Ponta tocmai a făcut primul milion de euro. ”Nu câștig bani din consilier onorific la nimeni”

Firma fostului premier al României Victor Ponta se numește Vp Projects Advisers S.R.L. și, potrivit datelor publice de la Registrul Comerțului, a avut o cifră de afaceri pe anii 2021 și 2022 în valoare de circa 1,3 milioane de euro. Profitul net al firmei se ridică la peste 1 milion de euro, arată Digi24.

De altfel, de experiența lui Victor Ponta are nevoie și actualul prim-ministru, Marcel Ciolacu, care l-a numit consilier onorific. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial vineri, 18 august 2023, dată la care devine oficială și produce efecte. Potrivit legii din România, consilierii onorifici nu sunt obligați să-și depună declarațiile de avere sau de interese, ei nefiind plătiți din bani publici.

Dincolo de consultanța acordată Guvernului în domeniul relațiilor economice internaționale, în domeniul privat, Victor Ponta oferă activități de consultanță pentru afaceri și management.

”Asta fac: dau consultanță de business. Firmelor din afară, nu din România. Îmi spun părerea despre ce se întâmplă pe piețele din estul Europei. Nu dau consultanță politică, doar economică”, spunea Victor Ponta, pentru sursa citată.

Întrebat dacă nu se află într-un conflict de interese după numirea în Guvern, el răspunde: ”Cum adică? Nu câștig bani din consilier onorific la nimeni. Și nu lucrez și nu am lucrat cu nicio instituție publică din România sau cu o companie cu capital integral sau parțial de stat. Este de interes public dacă aș avea vreun contract cu o instituție publică sau companie de stat, sau dacă aș avea o funcție publică prin care primesc bani publici. Precizez clar că NU - nu am și nu am avut”.

Întrebat dacă și-a păstrat funcția de consilier onorific al președintelui Serbiei și dacă mai este consilier onorific și ai altor demnitari din afara țării, Victor Ponta a răspuns: ”Restul relațiilor mele private sunt confidențiale”. Amintim că-n ianuarie 2018, Victor Ponta primea și cetățenia sârbă.

