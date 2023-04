Este vorba despre o speță extrem de simplă: un dezvoltator a primit aprobarea de la primar să facă un bloc în Chiajna, pe un teren de 700 metri pătrați, aflat printre case. Recent, femeia a reușit să obțină în instanță suspendarea și celei de-a doua autorizații de construire emisă ilegal.

„Update: am câștigat în instanță suspendarea și celei de-a doua autorizații de construire ilegal emisă de Primarul comunei Chiajna. Un avocat integru face diferența! Mulțumesc! Lupta continuă! Câte șpăgi se vor mai da ca să se respingă cererea de anulare a autorizației de construire? Deși autorizația este suspendată dezvoltatorul continuă lucrările, primăria îl susține, poliția locală refuză să vină să constate continuarea executării lucrărilor. Trăim în Chiajna! Se poartă ILEGAL. Primarul comunei Chiajna, mă gândesc să va fac o scrisoare deschisă. Poate așa veți lua în considerare sesizările mele.", a scris aceasta pe Facebook.

Cu toate că a obținut anularea autorizației de construcție, dezvoltatorul refuză să oprească lucrările.

„Procesul nu s-a încheiat, e doar o suspendare. După suspendare, începe un nou dosar de anulare. Au fost două autorizații, prima, mai ilegală decât cea de-a doua. Am reușit să o suspendăm. Dezvoltatorul ne-a ameninț și noi nu putem face absolut nimic să-l oprim.

Am făcut recurs, avem șanse. Soluția pe care a dat-o judecătoarea este nu doar ilegală, dar și bazată pe niște chestiuni ireale. Acea autorizație nu e legală de nicio culoare, atât timp cât un act administrativ este suspendat, el iese din circuitul juridic și nu mai există, așa spune legea contenciosului.

S-a suspendat și a doua autorizație, dezvoltatorul încă lucrează, ridică și mansarda și nu vrea să se oprească. Ieri am venit cu avocata mea și le-am spus să înceteze pentru că și ei cunosc ultima soluție care e executorie de drept, însă tot lucrează.

Am trimis mail la poliție și la primărie. Poliția mi-a zis că nu m-am legitimat, cu toate că în email am și cartea de identitate căci știu cum se face o petiție, însă nu au vrut să vină și mi-au spus să sun la 112. Am mers la ei și am vrut să depun cererea îi care îi rugăm să se deplaseze la fața locului și să constate că sunt lucrări și să ne dea o copie după procesul verbal. Cu toate că pe masă erau vreo 4 registre, au zis că registrul din care trebuie să dea număr nu este la ei. Avem termen mâine. Începe procesul de anulare. Mergem încrezători!”, a spus Alina Enache pentru DC News.

VEZI ȘI: O femeie din Chiajna se luptă pentru ca lângă casa ei să nu se ridice un bloc: Acolo nu se poate construi așa ceva. Credeam că în România se poate face dreptate

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News