Data publicării: 21:26 19 Sep 2025

EXCLUSIV Fața ascunsă a dependenței, subiectul săptămânii la DrPsy. Dr. Adrian Atasiei, invitatul Ramonei A. Dumitru - VIDEO

Autor: Doinița Manic
Fața ascunsă a dependenței, subiectul săptămânii la DrPsy
 

Dr. Adrian Atasiei vine la DC News TV pentru a discuta cu Ramona A. Dumitru și Ioana Milea despre fața ascunsă a dependenței.

Dr. Adrian Atasiei, medic psihiatru și psihoterapeut în formare psihanalitică, vine în platoul DC News TV pentru a aduce în prim-plan aspecte mai puțin cunoscute ale dependenței, discutând cu Ramona A. Dumitru și psihoterapeutul Ioana Milea despre cum ne afectează viețile dependențele și cum pot fi depășite.

Printre principalele teme de discuție se numără:

  • Cum se manifestă dependențele “ascunse” în viața cotidiană

  • Impactul emoțional și psihologic asupra familiei și relațiilor

  • Strategii și metode de prevenție și recuperare

  • Experiențe reale și povești de transformare

Nu ratați această conversație despre înțelegerea și depășirea dependențelor, cu informații utile și sfaturi de la specialiști!

Emisiunea "Drpsy" va fi difuzată sâmbătă, 20 septembrie, ora 12:00, pe:

- site-urile www.dcnews.ro, www.dcnewstv.ro, www.dcmedical.ro 

- Youtube DC NEWS, DC MEDICAL

- paginile de Facebook DC NEWS și DC Medical

Fața ascunsă a dependenței, subiectul săptămânii la DrPsy. Dr. Adrian Atasiei, invitatul Ramonei A. Dumitru - VIDEO
