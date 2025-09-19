Fața ascunsă a dependenței, subiectul săptămânii la DrPsy. Dr. Adrian Atasiei, invitatul Ramonei A. Dumitru - VIDEO

Dr. Adrian Atasiei, medic psihiatru și psihoterapeut în formare psihanalitică, vine în platoul DC News TV pentru a aduce în prim-plan aspecte mai puțin cunoscute ale dependenței, discutând cu Ramona A. Dumitru și psihoterapeutul Ioana Milea despre cum ne afectează viețile dependențele și cum pot fi depășite.

Printre principalele teme de discuție se numără:

Cum se manifestă dependențele “ascunse” în viața cotidiană

Impactul emoțional și psihologic asupra familiei și relațiilor

Strategii și metode de prevenție și recuperare

Experiențe reale și povești de transformare

Nu ratați această conversație despre înțelegerea și depășirea dependențelor, cu informații utile și sfaturi de la specialiști!

Emisiunea "Drpsy" va fi difuzată sâmbătă, 20 septembrie, ora 12:00, pe:

- site-urile www.dcnews.ro, www.dcnewstv.ro, www.dcmedical.ro

- Youtube DC NEWS, DC MEDICAL

- paginile de Facebook DC NEWS și DC Medical