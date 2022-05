Peste 70 de foşti parlamentari au acţionat în instanţă Legea 7/2021 pentru modificarea Legii 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor prin care au fost eliminate pensiile speciale.

Excepţiile de neconstituţionalitate vin de la instanţe din toată ţara, respectiv Tribunalul Arad, Alba, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Hunedoara, Ialomiţa, Ilfov, Maramureş, Sălaj, Suceava, Timiş şi Curtea de Apel Timişoara.

Pe 17 februarie 2021, Plenul Parlamentului a adoptat abrogarea pensiilor speciale ale senatorilor şi deputaţilor. S-au înregistrat 357 de voturi 'pentru', iar 30 de parlamentari nu au votat.

Eugen Nicolicea susține pensiile ”SPECIALE”. Cum explică pensiile de serviciu, beneficiu suplimentar acordat de stat

Eugen Nicolicea a pus tranşant, pe masa discuţiilor, problema pensiilor "speciale" şi a dat câteva din explicaţiile pe care românii le aşteptau, poate, de prea mult timp.

"Sunt mai mulţi beneficiari de pensii de serviciu. Lumea le zice "pensii speciale" pentru că aceste pensii de serviciu sunt aprobate prin legi speciale. Dar nu există noţiunea juridică de "pensie specială" nici în lege, nici în jurisprudenţa Curţii. Folosirea acestei sintagme colocviale - "pensii speciale" - a dus la multe neînţelegeri şi implicit la formarea acestei opinii. Opinie care s-a format de pe vremea lui Băsescu care a numit aceste indemnizaţii "pensii nesimţite". S-a referit atunci nu numai la parlamentari, ci şi la judecători, militari ş.a.m.d. După cum ştiţi, a izbutit să le şi elimine o perioadă. Magistraţii, care cunoşteau foarte bine argumentele juridice şi constituţionale s-au apărat şi au invocat statutul lor, şi anume că sunt apăraţi de principiul constituţional - independenţa judecătorului. Pentru că judecătorul se pronunţă cu privire la drepturile cetăţeanului, nu poate fi constrâns cu tentaţii de corupţie sub nicio formă. Legat de faptul că prin legea lor li se interzice se aibă anumite funcţii şi activităţi aducătoare de venituri, s-a considerat că există şi o prejudiciere a acestui statut. Pe de altă parte, eu consider că aceste invocări cu incompatibilităţi justifică, foarte clar, de ce sunt atât de mari. În realitate, principiul care într-adevăr apără aceste pensii de serviciu ale magistraţilor este acela că intră sub sfera de protecţie constituţională a faptului că ei sunt independenţi."

Val Vâlcu a completat: "Practic, Constituţia le garantează acest beneficiu!"

Eugen Nicolicea: "Da! Se numeşte beneficiu suplimentar acordat de stat, potrivit statutului pe care îl au magistraţii şi asimilaţii lor (judecători, procurori, consilierii Curţii de Conturi, angajaţii de la Curtea Constituţională etc). Există şi-n alte ţări."

Despre acest subiect, vedeți mai multe aici:

Eugen Nicolicea a mai arătat că, în 2006, Curtea Constituțională s-a pronunțat despre pensiile speciale ale deputaților și senatorilor.

"În ceea ce privește aceste indemnizații discutăm despre o altă garanție a mandatului reprezentativ și anume aceea financiară, deci deputatul sau senatorul trebuie să aibă un statut potrivit rolului său constituțional, menit să-l ferească de orice constrângeri, inclusiv materiale și de tentație de corupție. Acest lucru l-a spus Curtea Constituțională în decizia 279/2006.", a declarat Eugen Nicolicea.

"Cu alte cuvinte, deja Curtea s-a pronunțat." a intervenit jurnalistul Val Vâlcu.

"S-a pronunțat în 2006 la introducerea pensiilor de serviciu, așa se numeau la vremea aceea. Traian Băsescu avea ce avea cu pensiile pe care le numea pensii nesimțite, de care beneficiază în prezent, bănuiesc că și ca deputat, și ca președinte.", a spus Eugen Nicolicea.

„Ca să fie lucrurile clare: pensii de serviciu - magistrații și alte categorii de beneficiari ai pensiilor de serviciu și indemnizații - pentru președinte și parlamentari.

Întâi și întâi, vreau să aduc două argumente de fond, și anume: Curtea Constituțională, prin decizia 900, a spus că nu pot să fie eliminate pensiile de serviciu în situația când însăși dispozițiile legii fundamentale reprezintă temeiul acordării acestui tip de pensie. Văzând ce a spus Curtea Constiuțională, am căutat decizia dată pe vremea lui Băsescu, 279/2006, care spune temeiul. Temeiul a fost stabilit de Curtea Constituțională la paragraful 1, al deciziei 279/2006. Curtea a constatat că art. 49 aliniatele 1 și 5 din legea privind statutul deputaților și senatorilor, prin care se stabilește pensia parlamentarilor, sunt constituționale în lumina principiilor enunțate de Curte: Examinând obiecțiile de neconstituționalitate, Curtea reține următoarele - potrivit prevederilor art. 2, alin. 1, și art. 61, alin. 1 din Constituția României, suveranitatea națională aparține poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative, iar Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român. Curtea face și următoarea remarcă: Această poziționare a Parlamentului prin sistemul autorităților publice implică recunoașterea în favoarea deputaților și senatorilor a unui statut special, cuprinzând și măsuri de protecție a demnității publice pe care aceștia o exercită, de natură să le asigure independența și prestigiul necesare în îndeplinirea atribuțiilor, la adăpost de constrângeri materiale și tentații de corupție”, a spus Eugen Nicolicea. „În 2020, decizia 900 spune că nu se pot elimina pensiile care au avut statut constituțional la acordare”, a zis acesta.

„Decizia 279/2006 nu a fost desființată de nicio decizie. Argumentele constituționale subzistă, suntem reprezentanți ai poporului român, suveranitatea națională este exprimată prin Parlamentul României. Poate dacă se schimbă Constituția, atunci aceste principii nu mai subzistă, dar altfel nu au cum să fie desființate de către nimeni”, a subliniat Eugen Nicolicea.

„Dacă se schimbă Constituția, atunci respectăm Constituția!”, a conchis Eugen Nicolicea.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News