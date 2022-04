"Eram un cadavru întins pe canapea". Radu Pietreanu, despre lupta cu boala: Nimeni nu se aștepta să îmi revin

"Eram un cadavru întins pe canapea"

Radu Pietreanu a trecut prin momente grele, după ce a fost diagnosticat cu cancer la plămâni.

"Sufletul meu m-a lăsat și pe mine. Am plecat pe lumea cealaltă un minut… M-am întors, trecuseră trei săptămâni. Eram un cadavru întins pe canapea și am zis: "Vreau scandal! Nu vreau liniștea aia de sus și pacea aia". Am luat cadavrul ăla de 60 de kilograme cât am mai rămăsese și am luat-o așa câte un pas, câte doi, tratament, nu știu ce. Nimeni nu se aștepta să îmi revin. Am primit verdict: "Doamnă, pregătiți-vă!'. Rochia asta neagră de atunci o are. (râde) Cred că e singurul care putea să fie lângă mine și m-a ajutat să revin. Refuzam orice colaborare. (…) Am trecut prin momentul în care te desparți, pur și simplu, de viață. Prin glumele mele strecor niște sfaturi", a declarat actorul, în emisiunea Teo Show de la Kanal D, potrivit viva.ro.

"Mulți oameni m-au iubit fără ca eu să-mi dau seama"

Acesta a vorbit și despre depresia care i-a fost declanșată odată cu munca excesivă. "Eu eram ăla urâcios, de fapt. Mulți oameni m-au iubit fără ca eu să-mi dau seama. Eram prea preocupat de tâmpeniile din capul meu. Eram ocupat cu spectacolele, pentru că aveam 25 de spectacole pe lună. Intrasem într-un carusel pe care nu-l puteam controla, o depresie care mă mânca pe dinăuntru fără să îmi dau seama de ea", a declarat el.

"E așa păcăleală cu banii ăștia..."

"Boala a fost o lecție. Atunci mi-am dat seama că mi-am neglijat familia, prietenii, pe mine. Pentru ce? După ce am avut lecția aia… Acum sunt atât de fericit, chiar dacă nu am niciun spectacol, pentru că sunt, pentru că suntem împreună și stăm undeva… într-un colț de Rai. Munceam până la 2 noaptea. Să vină banii! E așa păcăleală cu banii ăștia… (…) Eu de la aplauze, public mă încarc. Eu dădeam totul altora și mie prea puțin", a continuat el.

