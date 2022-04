Serghei Mizil a băut de Paște „până i s-a înnegrit maieul”. Cum a supreviețuit/ video

Serghei Mizil și-a dezvăluit „secretul” care îi permite să consume alcool și la vârsta de 69 de ani, în ciuda faptului că suferă de mai multe probleme de sănătate.

„Pregătim petrecerea, așa că nu beau nimic. Pentru că eu petrec două - trei zile, mă pregătesc de pe acum. Fac sport, consum fructe și salate și iau esențiale pentru ficat!”, a recunoscut acesta, într-o ediție a podcastului „Pe bune, cu Serghei”, realizat împreună cu fiica sa mai mică, Ana.

„Nu mai beau apă și îmi fac ceai hepatic. E amar, dar mie îmi place așa. Îl las să se răcească și beau câte 2-3 litri pe zi”, a explicat Serghei Mizil.

La începutul acestui an, Serghei a mărturisit, în cadrul WOWNews, cum, în urmă cu 15 ani, a fost diagnosticat cu început de ciroză.

„Nu am băut 15 ani, poate chiar mai mult. Un doctor foarte deștept mi-a spus că am început de ciroză. Atunci am început să râd atunci. Regret că a murit, era un om foarte tare. Mi-a explicat că ficatul se regenerează și dacă fac ce spune el, voi avea o viață normală. M-am gândit să nu mor ca prostul cu alcoolul în mână și m-am dus și am scris pe calorifer data la care m-am lăsat. După ce m-am lăsat, după 15 ani, m-am dus înapoi, știam locul și am reînceput”, a dezvăluit Serghei Mizil.

„Dacă era să trăiesc din pensie, nu puteam să îmi iau medicamente”

Serghei Mizil a dezvăluit, în episoadele anterioare ale podcastului, și ce pensie are.

„Gândiți-vă că eu am pensie 1.200 și mă costă medicamentele 2.000! Dacă era să trăiesc din pensie, nu puteam să îmi iau medicamente, nu mai zic de plătit căldură, masă…', a dezvăluit Serghei Mizil.

Întrebat de unde are totuși pensie, de către un utilizator al platformei, Serghei Mizil a răspuns în stilul caracteristic.

„Nea Serghei, ai zis că nu ai muncit vreodată la stat. Cum de ai pensie?”.

„Băi, nea întrebătorule, să-ți explic… La toate firmele, mi-am plătit taxele pentru a avea pensie, plus că sunt membru al Uniunii Artiștilor Plastici, însă de acolo nu mi-a venit pensie.”

„Am avut contract de muncă toată viața mea! Ceaușescu lucra de la 14 ani, eu de la 8 ani. Am lucrat prima dată la un pulover, apoi m-am axat pe scos dopuri de vin!”, a răspuns Serghei Mizil.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News