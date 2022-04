Andreea Bălan, accident grav. Artista a ajuns pe mâna medicilor care i-au cusut buza

În această dimineață, jurata emisiunii „Te cunosc de undeva” a făcut o postare care a luat prin suprindere pe toată lumea. Andreea a povestit ceea ce i s-a întâmplat în cursul zilei de ieri. Alături de cele două fetițe ale sale, a ieșit la o plimbare cu rolele în apropierea casei. De aici și până la o adevărată tragedie n-a fost decât un pas. Se pare că vedeta a căzut de pe role, direct cu fața de asfalt. Andreea a declarat că în urma acestui incident nefericit a fost nevoie ca buza superioară să îi fie cusută.

"Am pupat bordura"

„Ieri a fost o zi memorabilă care va rămâne întipărită un pic pe față mea (la propriu). La 3 minute după ce am făcut această poză veselă, am pupat bordura (la propriu).Că de, am crezut că pe role e la fel că pe gheață, dar am aflat că e mai greu și căzăturile sunt și mai urâte (rămâi lipit de asfalt, nu aluneci.). Am avut nevoie de cusături în urgență, iar doctorul @doctorzamfirescu mi-a cusut buza de sus și îi mulțumesc pentru promptitudine. Oftica mare e, că am căzut așa simplu în față casei după 3 luni în care am făcut acrobații și nebunii pe gheață.

În concluzie, câteodată nu sunt chiar wonderwoman, mai și cad (la propriu și la figurat), dar mă ridic și merg la doctor, sau îmi sun grupul de suport (psihic) și îmi revin instant, îmi iau pelerină și zbor. Noroc că am filmări la „Te cunosc de undeva” săptămâna viitoare și până atunci îmi trece. Stay safe & take care when skateing. Love you all!

PS. Ella și Clară merg mai bine ca mine pe role, ele nu cad ca mine.” a fost mesajul postat de Andreea Bălan pe contul său de Facebook.

Andreea Bălan, în vârstă de 38 de ani, este mama a două fetițe, iar în urmă cu doi ani s-a despărțit de George Burcea, cei doi divorțând oficial la începutul lunii martie, anul acesta. Chiar dacă nu i-a fost ușor, vedeta a găsit puterea să meargă mai departe, iar acum este pregătită să iubească din nou.





Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News