Cum a aflat Theo Rose de la stilista ei că... e însărcinată

Theo Rose și partenerul ei, Anghel Damian, au devenit recent părinții unui băiețel adorabil, pe nume Sasha. Artista a rememorat cu emoție clipa în care a descoperit că este însărcinată, dezvăluind că stilista ei s-a dovedit a fi o adevărată vizionară în această privință.

Artista nu s-ar fi gândit niciodată că va deveni mamă atât de curând, dar, în cele din urmă, presată de stilista sa, a acceptat să își cumpere câteva teste de sarcină. Reacția tatălui, Anghel Damian, a avut un impact profund asupra ei și i-a rămas întipărită în suflet.

„Feti, ai un bebeluș acolo, nu se poate, taci din gură, ce ai? Am fost pe Insula Porcilor, și m-am enervat atât de mult… Mi-am făcut niște poze în costum de baie și ea spune: Uite, și la bazin ai altă formă. Ce formă să am fată la bazin, ești nebună la cap? Am 40 de kilograme. Nu, ți s-a schimbat, eu te îmbrac de ani de zile, știu cum aveai tu talia. Uite, se schimbă, te desfășori. Începi să te extinzi. Gata, oprim să luăm teste de sarcină”, a povestit simpatica artistă.

Când a realizat că stilista ei avusese dreptate, Theo Rose a fost copleșită de emoții și nu știa cum să reacționeze. Reacția partenerului ei, Anghel, i-a rămas întipărită în memorie. „Am luat, primul, trei secunde, două linii. Anghel a avut o reacție foarte frumoasă, dar a interiorizat-o, pentru că și-a dorit să fiu și eu ok cu asta. L-am văzut, îi încolțise o lacrimă în colțul ochiului, m-am uitat la el. La mine era mai multă groază, pentru că în mine se întâmplă lucrurile. Aveam nevoie de puțin timp în care să mă gândesc cum sunt eu în legătură cu asta, cum mă simt. M-am dus la fete afară, le-am pus, eram și cu sora mea în vacanța aia din Thailanda, le-am dat testele de sarcină. Sora mea a început să plângă, Lucy s-a bucurat”, a povestit vedeta.

Destinul a făcut ca micuțul Sasha să se nască exact în ziua în care stilista artistei, Lucy Faur, își sărbătorea ziua de naștere, dovedind încă o dată că nimic nu este întâmplător în viață. „Apropo, am născut chiar de ziua ei după ce m-a zăpăcit că sunt gravidă. Țin minte comandasem niște doamne să vină să ne facă masaj unde eram cazați. Nu mi-ar fi ars de nici un masaj, m-a frământat doamna aia, îmi venea să plâng, mă durea stomacul, nu știam la ce să mă gândesc prima dată. A terminat masajul pentru mine, când m-am uitat în dreapta pe Anghel o doamnă îl rupea pe genunchi, îl trosnea din toate părțile. Doamne, ce e asta? În raport cu ce trăiam, aveam imaginile astea… Ce caut la masaj? Ce caut aici? De ce doamna aia îl rupe pe ăsta pe genunchi?”, a mai mărturisit Theo Rose într-un podcast.

