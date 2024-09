Emoții pentru Violeta, viitoare studentă în America. Andreea Marin a recunoscut: "Nu mi-e ușor"

Andreea Marin a vorbit în emisiunea La Măruță despre planurile fiicei sale care urmează să studieze departe de casă, mai precis peste ocean. Violeta Bănică a început ultimul an de liceu și se pregătește să dea admitere la facultate. Tânăra își dorește să studieze Dreptul în Statele Unite, iar Andreea Marin, deși extrem de mândră de fiica ei, simte o tristețe profundă la gândul despărțirii.

A fost invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV unde a recunoscut cât de greu îi este să știe că fiica sa urmează să plece departe de casă.

„Spun cu sinceritate, e foarte greu ca singurul copil să se pregătească să dea la facultate pe un tărâm îndepărtat. E clar că gândul ei spre o facultate din Statele Unite. Nu e o chestiune de snobism. Are motivele ei bine întemeiate. O susțin cu tot sufletul, dar nu mi-e ușor. Spun cinstit lucrul ăsta. E un sistem care o atrage mai mult, un sistem de învățământ, la asta mă refer. Nu spune nimeni că nu s-ar putea întoarce apoi în România să lucreze. Și eu am făcut specializare în Statele Unite la un moment dat și asta nu înseamnă că viața mea nu e aici.

Vom vedea unde o duc pașii, dar sistemul acela o atrage. Trebuie să recunosc că am învățat acolo și știu ce înseamnă această diferență față de Europa. Îmi făcea plăcere să merg la școală și cu asta am spus tot. Nu mi-a plăcut America. Nu pot să spun că îmi place mai mult decât Europa, din punct de vedere cultural, al atracțiilor turistice și așa mai departe, însă sistemul de învățământ excepțional, cel puțin acolo unde am ajuns eu într-o Univeristate și e clar că sistemul e altul”, a mărturisit Andreea în emisiune.

S-a pregătit din timp pentru acest moment

Andreea Marin a explicat că Violeta trebuie să pregătească un dosar complex pentru a fi acceptată la instituția dorită, dosar pe care Violeta lucrează de câțiva ani. „Ea trebuia să ia la facultate. Acum se pregătește. Este foarte bună la învățătură. I se face un dosar uriaș, lucrează de ani de zile la acest dosar și încă mai sunt lucruri de completat, lucruri pe care le face în practică. De doi ani de zile, cel puțin (n.r. lucrează Violeta la dosarul respectiv). Pentru că ceea ce faci în ani de zile trebuie trecute acolo și urmărite. Ei vor să vadă că ai continuitate. (…) Până să meargă ea la facultate, împreună cu colegii ei de echipă, au fost la faza semifinală în Suedia la o competiție mondială, World Scholar’s Cup, și au câștigat dreptul de a merge în finala care este la Universitatea ei. Deci tot în Statele Unite, chiar acum în noiembrie, așa că va merge la acea Universitate pentru competiția aceasta”, a mai declarat Andreea Marin.

Nu de puține ori Andreea Marin a vorbit despre fiica ei, declarându-se drept o mamă mândră și împlinită. Fosta „zână a surprizelor” consideră că Violeta este un copil exemplar cu talente artistice remarcabile. Pe lângă abilitățile sale în pictură și desen în diverse tehnici, Violeta are și alte pasiuni. Se pare că tânăra a moștenit și talentul tatălui la dans, muzică și actorie, drept pentru care ar putea oricând să-i urmeze cu succes pașii tatălui său în cazul în care studiile juridice nu-i vor aduce satisfacții.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News