Răzvan Pascu îl taxează rău pe Iancu Guda, după gestul făcut în trafic, ”fără să respecte un minim de siguranță”

”Guru-ul care de vreo 8 ani tot anunță (cel puțin) o dată pe an că se va prăbuși piața imobiliară, cel care prin 2018-2019 le recomanda românilor să își vândă casele și să se mute cu chirie, cel care în pandemie anunța zilnic că ne vom prăbuși economic, cel care de vreun an ne învață că nu suntem o familie ok dacă nu ne gătim singuri acasă cu 20 de lei porția, acum strikes again... și spune că îi învață pe copii despre "siguranță financiară", dar fără ca el să respecte un minim de siguranță în trafic: conduce mașina fără a purta centură și se filmează în timp ce conduce. Bravo, un adevărat exemplu!” a scris consultantul în turism Răzvan Pascu pe Facebook.

Și într-adevăr, într-un mod cu totul inexplicabil în cazul unui om de media, trainer de educație financiară, Iancu Guda distribuie o filmare prin care anunță că merge să educe financiar copiii, plecând de pe loc, conducând fără centură și uitându-se în telefon. Este adevărat că atunci când este în mișcare pare atent la trafic, dar acest lucru este un mic detaliu care nu-l disculpă.

Legislația rutieră a fost modificată în urmă cu cinci ani, iar sancţiunile pentru utilizarea telefonului mobil, dar nu numai, sunt aplicate și dacă doar manevrezi dispozitivul, nu doar dacă vorbești la el. Este vorba de Legea nr. 192/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Amenda pentru utilizarea telefonului mobil la volan e între 6 și 8 puncte de amendă. Punctul de amendă e 165 de lei acum, iar amenda înseamnă undeva la 1320 de lei.

„Un șofer care are bani puțini, care are un salariu normal, când primește o amendă de peste 1.300 de lei este mult. De cealaltă parte, pentru șmecherul care are mașină de 150.000 de euro și care a plecat din club și are tot felul de urgențe, ăla îi spune polițistului: Dă-mi amendă dublă, că eu când trec înapoi trec tot cu telefonul la ureche, că eu am de vorbit și nu contează la mine banii ăștia! Depinde din care parte ne uităm.

Din punctul meu de vedere, amenda nu este mare, pentru că, deși nu este oficial, telefonul mobil a ajuns de mult motivul principal pentru producerea unui accident. Această distragere numită telefon - că îl țin în mână, că nu îl țin, că mă uit doar cu coada ochiului, că folosesc handsfree - a devenit și este o cauză principală, dar o cauză care nu apare în statistici.

Ar trebui ca, cel puțin în caz de accident, să fie permisă percheziția informatică a telefonului. Nu să se afle ce a vorbit și cu cine a vorbit șoferul, ci să se vadă dacă utiliza telefonul în timp ce conducea. Acest lucru ar fi necesar în primul rând pentru că ar speria pe cei de la volan, că în caz de accident pot fi verificați, iar în al doilea rând pentru a ajunge la niște statistici corecte.

Acum, dacă se uită cineva la statistică, el vede că telefonul nu a omorât pe nimeni. În momentul în care telefonul va apărea drept cauză principală pentru accidente, presa va prelua. Acum, Poliția Rutieră publică statistica, iar presa vede cine sunt vinovații. Beneficiarul, cititorul, nu vede că și utilizarea telefonului ar fi printre cauzele accidentelor. „Beneficiem“, din păcate, de informații neconforme“, a spus, la DC News, Titi Aur.

