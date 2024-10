Adevărul despre relația dintre Irina Loghin și Maria Ciobanu. Au fost rivale în trecut?

Irina Loghin (85 de ani) și Maria Ciobanu (87 de ani), două dintre cele mai mari voci ale României, au fost deseori portretizate în presă ca fiind rivale. În realitate, însă, au fost prietene apropiate de-a lungul întregii vieți. Recent, Irina Loghin a primit cu bucurie vestea reîntoarcerii Mariei Ciobanu în România, după cinci ani de absență. Cu emoție, artista a mărturisit că așteaptă cu nerăbdare reîntâlnirea cu buna sa prietenă, pentru a-și aminti, împreună, momentele frumoase din tinerețe.

„Eu și Maria suntem prietene de-o viață, am făcut turnee împreună, ne mai sfătuim, mă mai sună din America, unde locuiește de peste 20 de ani. De-abia aștept să o revăd, mi-a promis Ionuț, fiul ei, că ori o aduce pe ea la mine, la o cafea, ori mă duce pe mine la ea cu mașina. Maria și Ionuț sunt însă cam supărați că se tot scrie despre ea, pe Internet, că e pe moarte sau, mai rău, că deja a murit. Dar, vai, și de mine de câte ori nu s-a zis că am murit! Acum vreo două săptămâni, unii deja m-au pus în coșciug, la cimitir!”, a mărturisit Irina Loghin pentru Click!.

S-a zvonit că Maria Ciobanu suferă de demență

Totuși, Maria Ciobanu și familia ei s-au tulburat teribil la auzirea zvonurilor apărute în online cum că artista ar fi grav bolnavă, ar suferi de demență sau chiar că ar fi murit departe de țară și ar fi fost înmormântată în secret. Fiul ei, Ionuț Dolănescu, a reacționat ferm, afirmând că astfel de informații false sunt de neacceptat și a subliniat că mama sa, deși în vârstă, se bucură de o stare de sănătate bună și este perfect lucidă. „Aș dori să menționez că mama este bine, sănătoasă, mulțumim Domnului că are mintea întreagă, este lucidă, are 87 de ani, nu sunt puțini ani. Este strigător la cer să se anunțe moartea Mariei Ciobanu, nu sunt de acord cu aceste zvonuri, care induc publicul în eroare. Ea va mai rămâne în România.Nu știu când se va întoarce în America, recent a venit sora mea din Los Angeles, cred că a vrut să o ia pe mama înapoi, săptămâna viitoare vor decide ce și cum. Iar în luna noiembrie voi pleca și eu peste Ocean, sunt și cetățean american, dețin acolo și o proprietate”, a spus Ionuț, potrivit publicației amintite.





Și Irina Loghin a devenit ținta unor informații false, care nu doar că au anunțat în mod eronat moartea sa dar au implicat-o și în campanii publicitare înșelătoare. Artista a dezvăluit că, fără consimțământul ei, i-a fost folosită vocea generată prin inteligență artificială într-o reclamă pentru un produs medical. „Am vorbit cu un avocat, ca să văd cine tot dă astfel de știri, ba că eu și Maria Ciobanu am murit, ba că eu fac reclamă la tot felul de produse medicale. Recent, cu ajutorul inteligenței artificiale, mi-au folosit vocea, pentru un spot publicitar.Mi-au copiat atât de bine vocea, ceva extraordinar, numai că acolo vorbeam fără pauză și clar părea ceva în neregulă, în rest, totul perfect. Mi-au luat și imaginea de la „Dincolo de aparențe”, unde eram îmbrăcată într-un taior. Acolo, în spotul publicitar, spuneam cum că am suferit cu vezica urinară, că făceam pe mine, că foloseam pamperși și că, după ce am luat acel medicament, m-am făcut brusc bine. Mă tot sună lumea să mă întrebe ce-i cu acest tratament, bietele femei chiar cred că le face bine. Dar, de fapt, mi s-a folosit vocea, cu ajutorul inteligenței artificiale, ceea ce nu e deloc corect, voi acționa!”, a mai spus Irina Loghin.

