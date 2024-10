Mai e Olivia Steer raw-vegană? ”E adevărat”. Vedeta a gătit scăricică - FOTO

Olivia Steer, soția lui Andi Moisescu a dezvăluit că deși este raw-vegană gătește și preparate din carne, pentru familia ei. Aceasta a gătit recent o scăricică cu curry, cartofi nădușiți și mărar verde și le-a arătat internauților o fotografie cu rezultatul.

"E adevărat ca gătesc şi carne, pentru familia mea. Gătesc la cook-tă (oală sub presiune), ca să fiu sigură ca iese fragedă și bine pătrunsă, la temperaturi rezonabile, ce nu omoară nutrienții. Pentru că mă întreba unii, curioși sau bănuitori sau îngrijorați chiar, dacă am renunțat la dieta mea, răspund: nu, niciodată! Dar nu toți suntem raw vegani și asta nu e nici o problemă, din punctul meu vedere.

Mi-e limpede că nici o idee prețioasă nu trebuie impusă cu de-a sila. Dictată autoritar, ea își pierde orice valoare. În raw-veganism, nu se joacă loteria regretelor PS: în fotografie, o scăricică cu curry, cartofi nădușiți și mărar verde, la cererea băieților mei", a scris Olivia Steer pe pagina sa de Facebook.

Foto: Facebook Olivia Steer

Olivia Steer: Dacă dieta mea ar fi fost deficitară, aș fi aflat demult

Acum doi ani soția lui Andi Moisescu "a aniversat" 12 ani de când este raw vegană și a mărturisit că acest stil de viață i-a rezolvat unele probleme de sănătate, afirmând că dacă dieta ei ar fi fost deficitară, ar fi aflat demult.

"Celula ta funcționează după aceleași principii după care funcționează celula mea. Și a oricăruia. Vrem, nu vrem, la nivel microbiologic, suntem toți la fel: aceiași nutrienți ne hrănesc, aceleași toxine ne otrăvesc, același oxigen ne oxigenează.

De 12 ani, sunt raw-vegană. Dacă dieta mea ar fi fost deficitară, aș fi aflat demult. Dacă ar fi fost carențială, până acum m-aș fi procopsit cu niște boli. Dar, dacă dimpotrivă, ea mi-a rezolvat probleme vechi de sănătate, cum ar putea fi catalogată? O eroare? O iluzie? O păcăleală? Mda, cine are de vândut un supliment alimentar, un tratament medicamentos, un serviciu de health-coach, o ideologie bănoasă, nu va ezita să încerce măcar să mă convingă (și pe oricine ar avea ghinionul să îi iasă în cale) că visez cai verzi pe pereți & inorogi rozalii. Când, de fapt, tot ceea ce visez eu e mai puțină încrâncenare, mai puțină lăcomie, mai puțină obsesie pentru control…", a scris Olivia Steer pe rețelele sociale în iulie 2022.

Cum a devenit Olivia Steer raw vegană

Anterior aceasta a povestit cum a devenit raw vegană.

„Am avut două cazuri de cancer în familie. Când s-a îmbolnăvit Lavinia, am început să caut informaţii în zona naturopatiei, care să ajute tratamentul alopat cu citostatice, ce nu părea să facă faţă deloc. Citind şi mai ales punând chiar eu în practică ce citeam, am ajuns să mă conving că moştenim nişte obiceiuri alimentare teribil de nocive, care ne subminează sănătatea. Eram însărcinată cu Luca în a cincea luna, atunci când am citit prima oară Studiul China şi am înţeles ce e cazeina, proteina din lapte, şi impactul ei negativ asupra sănătăţii. Şocul lecturii a fost atât de puternic, încât de a doua zi n-am mai putut să beau iaurt, deşi până atunci fusese aliment de bază. La nici două săptămâni după ce am renunţat cu desăvârşire la orice produse lactate, tenul meu a devenit incredibil de luminos şi au dispărut toate problemele mele cutanate. Era evident că nu e o întâmplare, că lucrurile urmează traseul logic al cauzei şi efectului. Apoi încet, au revenit energia şi bună-dispoziţie – fără a avea nevoie de un motiv. Curând am şi uitat că am trăit vreodată stări de letargie şi dureri de cap”, a povestit în urmă cu mai mult timp Olivia Steer.

