Coldplay anunţă mai multe concerte pe care le va susține în anul 2025. Biletele, puse în vânzare peste câteva zile

Coldplay a anunțat că vor susține două concerte la Hull înainte de a ajunge la Wembley în august anul viitor. Trupa va urca pe scena de la Craven Park pe 18 și 19 august, urmând apoi să susțină șase spectacole pe stadionul Wembley, informează BBC.

Într-o declarație oficială s-a confirmat că Hull și Londra vor fi singurele orașe din Marea Britanie și Europa unde Coldplay va concerta în vara viitoare. De asemenea, s-a precizat că jumătate din biletele pentru concertele din Hull vor fi rezervate fanilor locali cu coduri poștale HU, YO, DN sau LN.

Iată datele și locațiile spectacolelor din Marea Britanie:

18 august: Stadionul Craven Park, Hull

19 august: Stadionul Craven Park, Hull

22 august: Stadionul Wembley, Londra

23 august: Stadionul Wembley, Londra

26 august: Stadionul Wembley, Londra

27 august: Stadionul Wembley, Londra

30 august: Stadionul Wembley, Londra

31 august: Stadionul Wembley, Londra

Coldplay a spus că 10% din încasările din spectacolele de la Wembley și Hull vor fi donate Music Venue Trust, care sprijină locațiile de bază și artiștii din Marea Britanie.

Lista completă a concertelor va fi actualizată pe măsură ce trupa confirmă mai multe date și locații.

Când se dă liber la bilete

Biletele pre-sale vor fi disponibile începând de joi, 26 septembrie, înainte de începerea vânzării generale, la ora 09:00 BST, vineri, 27 septembrie.

Emma, ​​care se descrie ca fiind o „superfană”, locuiește lângă stadion și a spus că se teme că ar putea rata biletul mult dorit. "Totul va fi la limită. Mama, tatăl meu, soțul, fiul și prietenii vor încerca cu toții să obțină bilete. Dacă nu, voi instala un cort și am să ascult de afară."

Paul Lakin, directorul executiv al Hull KR, clubul din liga de rugby care deține Craven Park, a declarat că a negociat timp de șapte luni pentru eveniment. El a spus: „Am câștigat la loteria concertelor. Să vezi Hull și Wembley ca singurele întâlniri europene este pur și simplu incredibil. Stadionul nu este străin de marile concerte, dar acesta este la un alt nivel”.

Coldplay urmează să lanseze al 10-lea album de studio, Moon Music, în octombrie, trupa susținând că va fi cel mai „ecologic” album al lor.

Trupa a mai confirmat și concertele în aceste locații:

New York, SUA – Madison Square Garden, 10, 11, 13, 14, 16 și 17 septembrie 2025

Los Angeles, SUA – SoFi Stadium, 24, 25, 27, 28 și 30 septembrie 2025

Tokyo, Japonia – Tokyo Dome, 5 și 6 noiembrie 2025

Sydney, Australia – Accor Stadium, 12 și 13 noiembrie 2025

Ultima oară, trupa Coldplay a concertat în România pe 12 și 13 iunie la București, când au apărut și controverse legate de prestația lui Babasha la invitația solistului pe scenă. Formația Coldplay este dedicată protejării mediului și a reușit să reducă emisiile de carbon cu 59% în timpul turneului „Music of the Spheres” prin implementarea unor soluții inovatoare. Au folosit un ring de dans care generează energie de la fanii care dansează la concerte, biciclete care se încarcă în timp ce se pedalează și panouri solare. În plus, trupa a plantat un copac pentru fiecare bilet vândut, contribuind astfel la reîmpădurirea planetei.

