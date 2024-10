Thea Haimovitz a căzut în fața primăriei! S-a făcut una cu pământul în văzul tuturor / video

S-a întâmplat în urmă cu foarte mulți ani și acestea au fost cuvintele pe care oamenii i le spuneau când o vedeau prin Arad la scurt timp după incident. Dar acea cădere în fața primăriei a fost pentru Thea Haimovitz o lecție de viață. Pentru că da, uneori și dintr-o cădere de pe tocuri învățăm atât de multe!

„Ce vă povestesc acum s-a întâmplat în urmă cu mai mulți ani. Aveam pe mine o rochie extraordinară din Israel! Abia învățam să merg pe tocuri. Eram în Arad și am trecut prin fața primăriei. Am atras atenția numai prin felul în care eram îmbrăcată. Nu știam însă să merg pe tocuri. Erau acolo niște soldați care se pregăteau pentru o demonstrație. Știam că lumea este și cu ochii pe mine pentru că așa era pe vremea lui Ceaușescu. Am trecut pe acolo foarte țanțoșă și, la un moment dat, m-am împiedicat și am căzut cât am fost de lată, cu tot cu rochia mea cea bună, în fața primăriei. Abia m-am ridicat. Am trecut foarte plină de mine peste acest moment. Aveam și ciorapii rupți. Nu mă întreba cum am ajuns acasă.

Eram pe cale să jur că nu mai merg pe tocuri niciodată. Am zis că nu mai trec prin fața primăriei niciodată! Pe vremea aia se fluiera... Se adunase lumea... Nici n-am cuvinte să-ți spun ce a însemnat acel punct acolo pentru mine...

În acel moment mi-am adus aminte când făceam tetratlon, pe la 14-15 ani, și alergam la probele de acolo. Mi-a pus cineva piedică la 500 de metri. Am căzut, eram chiar în fața tribunei. Tata era în tribună, s-a aplecat către mine și mi-a zis: „Te ridici, alergi și câștigi!” Asta este tot ce am auzit.

Când am căzut în fața primăriei, prima chestie care mi-a venit în minte a fost că m-am făcut de râs și că nu voi mai merge niciodată pe tocuri. Pe drumul spre casă, în minte mea a fost: „Te ridici, alergi și câștigi!”

A fost unul dintre punctele care au vorbit despre mine. M-am întâlnit cu mulți în Arad care îmi spuneau: „Am auzit că te-ai făcut plăcintă pe jos!” / „Am auzit că te-ai făcut omletă!” / „Am auzit că ai dat spectacol!”... Un an mi-a fost rușine să trec prin fața primăriei și treceam pe acolo, dar treceam cu forța”, a povestit Thea Haimovitz la DC News și Spectacola.

Această poveste relatată de Thea Haimovitz este despre cum o experiență jenantă poate deveni o lecție valoroasă de viață. Căderea ei în fața primăriei din Arad, în timp ce purta o rochie elegantă și încerca să meargă pe tocuri, a fost un moment care a atras atenția și comentarii batjocoritoare din partea trecătorilor. Deși inițial a simțit rușine și a fost tentată să nu mai poarte tocuri sau să evite zona respectivă, această experiență i-a reamintit de o lecție importantă din copilărie, când tatăl ei i-a spus, după o altă cădere, să se ridice și să continue.

Momentele de eșec sau de rușine pot deveni oportunități de învățare și reziliență. Thea a transformat acea cădere într-un simbol al puterii de a merge mai departe, indiferent de circumstanțe. În final, a reușit să depășească rușinea și să privească acel incident cu umor și înțelepciune. A arătat că înfruntarea momentelor dificile contribuie la creșterea personală.

