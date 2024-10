Anca Țurcașiu, diagnostic. Boala gravă de care suferă: M-au trimis acasă, du-te și obișnuiește-te cu boala că nu există remediu

Anca Țurcașiu, cunoscuta actriță în vârstă de 54 de ani, care a pornit pe "Drumul Zeilor" din Asia Express alături de Andreea Samson, a dezvăluit public că se luptă cu o boală rară și cumplită, care i-a afectat nu dor sănătatea, ci și stitlul de viață.

Boala autoimună de care suferă a impus restricții alimentare severe, lucru pe care l-a explicat în detaliu.

Anca Țurcașiu a mărturisit în cadrul unui podcast că după intrarea la menopauză a început să sufere de inflamații articolare, o prblemă care s-a agravat în timp. În urma mai multor analize și investigații medicale, vedeta a descoperit că este afectată de această boală care provoacă o serie de complicații, inclusiv simptomele care i-au afectat capacitatea de a face față provocărilor fizice intense din competiția de la Antena 1 și pe care fanii săi le-au observat.

"Eu la 20 de ani am renunțat să mănânc carne, pentru că m-am născut o persoană căreia nu i-a plăcut carnea, adică eu nu am fost carnivoră de când mă știu. Mama m-a forțat să mănânc carne toată copilăria, a fost un chin pentru mine. Când am plecat de acasă, la 20 de ani, evident că nu am mai mâncat, natural.

Mi-a ieșit o analiză destul de proastă. Pe mine m-au trimis acasă, du-te și obișnuiește-te cu boala că nu există remediu. Acum toți avem aceste boli autoimune. Habar nu am ce înseamnă ele, nici nu prea mă interesează. Atpo era valoare foarte mare, tiroidită Hashimoto", a spus actrița, în podcastul "Sănătatea Ta, Prioritatea mea".

Ce este tiroida Hashimoto?

Tiroidita Hashimoto este cunoscută și sub numele de tiroidită limfocitară cronică sau tiroidită autoimună. Este o afecțiune autoimună. Aceasta înseamnă că dezvoltați anticorpi [anticorpi de peroxidază tiroidiană (TPO) și/sau tiroglobulină (Tg)] care vă afectează glanda tiroidă. Acești anticorpi cauzează inflamație în glanda tiroidă. În timp, inflamația poate determina glanda tiroidă să:

- mărească gușă

- declanșeze probleme în a produce suficient hormon tiroidian (hipotiroidism).

În Statele Unite, tiroidita Hashimoto este cea mai frecventă cauză a hipotiroidismului.

Tiroidita Hashimoto se transmite adesea în familie și apare cel mai frecvent la femei, dar poate afecta și bărbații. În plus, este mai frecventă odată cu înaintarea în vârstă, dar poate apărea la orice vârstă, inclusiv la copii.

Tiroidita Hashimoto progresează adesea foarte lent, pe parcursul mai multor ani. Este posibil să nu prezentați niciun simptom la început, chiar dacă anticorpii tiroidieni sunt detectați în analizele dumneavoastră de sânge.

În unele cazuri, inflamația poate determina glanda tiroidă să devină mai mare decât în mod normal (gușă), ceea ce poate provoca disconfort la nivelul gâtului, presiune sau dificultăți de înghițire.

Hipotiroidismul poate cauza simptome precum:

- senzație de oboseală

- creștere anormală în greutate

- constipație

- sensibilitate crescută la frig

- piele uscată

- depresie

- dureri musculare

- dificultăți în efectuarea exercițiilor fizice

- perioade menstruale neregulate sau abundente

- creșterea mai lentă a înălțimii la copii, potrivit American Thyroid Association.

