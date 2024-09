Ce nume a ales Anca Dinicu pentru băiețelul ei. Actrița va deveni mamă în curând

Anca Dinicu se pregătește să devină mamă pentru prima dată. Actrița este însărcinată și, împreună cu partenerul ei, așteaptă cu entuziasm venirea pe lume a copilului lor. Se știe deja că va fi mama unui băiețel și, ca atare, a recunoscut că a petrecut zile bune gândindu-se la cel mai potrivit nume pentru micuț.

Recent, actrița a împărtășit câteva dintre numele pe care le-a luat în considerare pentru viitorul său copil. Actrița a dezvăluit că a explorat mai multe opțiuni pentru numele unui băiețel și că una dintre aceste opțiuni are o semnificație specială pentru ea.

„Prima oară am zis Andrei, după care am zis că sunt prea mulți Andrei. Apoi am zis Radu, după care am zis: „Nu vreau Radu, că o să îi zică lumea Răducu și nu vreau Răducu.” Acum ne-am hotărât împreună la numele de Rareș, dar peste două luni cine știe cum o să îl cheme, Freddy, Michael. Vreau să fie un nume românesc care să meargă cu Constantin, așa îl chema și pe tata. Noi am aflat că o să fie băiețel de Sfântul Constantin și mi se pare mie drăguț să îi spunem Constantin, plus că e și o melodie pe care o să i-o pun de ziua lui, și când o să mă enervez o să îi zic „Costică!”. Constantin sigur rămâne, a povestit Anca Dinicu pentru spynews.ro.

Reamintim că în luna iunie, Anca Dinicu a surprins pe toată lumea cu vestea că așteaptă primul său copil, dezvăluind în același timp și identitatea partenerului său. „De ziua copilului vă spun că așteptăm un copil. Eu și cu tipul asta din spatele meu. Mai bine să aflați de la mine decât de la vreo mătușă care a auzit de la o nepoată. Bun, acum că știți, stau liniștită. Sărbătoriți frumos copilul din voi cu orice ocazie. La mulți ani!”, a scris actrița pe Instagram.

Cine e tatăl copilului

Partenerul ei este Georgian Păun, fost jucător de baschet. Conform baschet.ro, Păun, născut în 1994, și-a făcut debutul în Liga Națională de Baschet Masculin (LNBM) în sezonul 2012/2013, jucând pentru BC Timișoara. Pe parcursul carierei sale, a acumulat 137 de meciuri în Liga Națională, cu medii de 4,5 puncte și 2,5 recuperări pe meci. În sezonul precedent, Păun a înregistrat cele mai bune statistici ale sale, cu medii de 8,4 puncte, 5 recuperări și o eficiență de +11,2 pentru Athletic Constanța. Totuși, sportivul din Calafat a decis să se retragă după moartea idolului său, Kobe Bryant.

Actrița în vârstă de 34 de ani a fost invitată în cadrul podcastului „Aproximativ discuții cu Gojira” și despre momentul în care a făcut marea dezvăluire și rezervele pe care le-a avut la început: „Nu am simțit neapărat că este momentul să anunț pentru că era încă devreme, nu se făcuseră nici trei luni. Nu este bine să zici până nu știi tu că ies analizele bine, că pastrezi sarcina, că este totul ok. Mai bine zici familiei, oamenilor foarte apropiați. Și mi-a fost frică. Am zis: „Măi, răsuflă din altă parte, mai bine zic eu”, a povestit actrița.

