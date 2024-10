Eminem va fi bunic. Hailey e însărcinată. Cum a primit vestea celebrul rapper (VIDEO)

Slim Shady (Eminem) a anunțat că va deveni bunic. Fiica sa, Hailie Jade, este însărcinată, informează revista Rolling Stone. Artistul în vârstă de 51 de ani a făcut această dezvăluire într-un videoclip pentru piesa „Temporary” pe care a dedicat-o fiicei sale. În clip, cei doi apar în diverse momente din viața lor, iar cel mai emoționant moment este atunci când Hailie îi oferă tatălui său un pulover cu inscripția „Grandpa 1” și o ecografie. Hailie Jade a confirmat sarcina într-o postare pe Instagram, alături de soțul ei, Evan McClintock.

Piesa „Temporary” este inclusă pe cel mai recent album al rapperului, „The Death Of Slim Shady (Coup De Grace)”, lansat la începutul acestei veri. Eminem, al cărui nume real este Marshall Mathers, a menționat în introducerea piesei că a scris-o pentru fiica sa, având în vedere momentele în care nu va fi prezent în viața ei. Hailie Jade este singura fiică biologică a lui Eminem din căsătoria sa cu Kim Scott, iar rapperul a adoptat și alte două fiice ale acesteia din relații anterioare.

Se retrage Eminem definitiv din lumea muzicii?

În primăvara acestui an, într-o postare pe Instagram, rapperul l-a apelat pe FaceTime pe celebrul magician David Blaine şi i-a spus acestuia că are nevoie de ajutorul lui. "Mă întrebam, cât de departe putem merge cu această magie? Putem face o cascadorie sau ceva de genul ăsta?", îl întreabă Eminem pe Blaine. "Ei bine, pentru ultimul meu truc, o să-mi fac cariera să dispară", spune Eminem. Asta le-a dat de gândit fanilor care s-au alarmat, crezând că e un mesaj cu subînțeles și că The Real Slim Shady va renunța de tot la muzică.

Lucru care, evident, nu s-a întâmplat, întrucât a continuat să aibă apariții pe scenă, în emisiuni și la festivalurile din vară. În aprilie, Eminem a dezvăluit numele albumului "The Death of Slim Shady" prin intermediul unui teaser în emisiunea "Detroit Murder Files", difuzat în timpul NFL Draft. La începutul acestei luni a publicat și un necrolog fictiv în Detroit Free Press prin care se înțelege că s-a despărțit de Slim Shady, alter ego-ul lui de zeci de ani, și că are acum o nouă identitate - de Eminem și atât, semn că a lăsat trecutul în spate, implicit toate actele de creație de până acum.

Eminem a rămas în istoria muzicii drept unul dintre cei mai influenți și controversați rapperi ai tuturor timpurilor. Cu versuri provocatoare și o abilitate remarcabilă de a spune povești, el a redefinit genul hip-hop, abordând teme precum lupta personală, conflictele familiale și dificultățile de adaptare în societate. Prin albumele sale de succes precum „The Slim Shady LP”, „The Marshall Mathers LP” și „The Eminem Show” a câștigat numeroase premii Grammy și a vândut milioane de copii la nivel global. De asemenea, Eminem este cunoscut pentru abilitatea sa de a depăși barierele rasiale în muzică, devenind un model pentru mulți artiști tineri.

