Orașul din România, perfect pentru un city-break. Turiștii străini, surprinși. Ce ne-au spus trei medici din Cehia, Franța și Polonia FOTO

Un city break în Cluj-Napoca sau chiar o deplasare legată de jobul tău (conferință, congres, team-building etc.) poate să fie una reușită, dacă îți faci o listă cu vizitarea unor obiective turistice sau, pur și simplu, să iei la pas centrul orașului, fapt care nu durează mai mult de o oră.

Deși,Cluj-Napoca ar putea fi caracterizat de cei care locuiesc aici ca fiind un oraș al contrastelor, la unele capitole strălucește, la altele este "corigent", o bună parte dintre turiști au o părere mai mult pozitivă, decât negativă, asta pentru că ei vizitează mai mult centrul orașului, care arată "țiplă". Însă puțini turiști ajung și prin cartiere sau la periferia orașului. Acest fapt este valabil, practic, pentru orice oraș. Zona centrală va arăta întotdeauna mai bine, fiind mult mai "friendly" cu turiștii, decât periferia sau cartierele.

Zilnic se pot vedea pe străzile Clujului numeroși turiști din Europa Occidentală și nu numai care se plimbă, fac poze, admiră peisaje, clădiri, locuri care au devenit "banale" pentru unii locuitori ai orașului, asaltați de viteza societății contemporane în care ne aflăm.

Prin urmare, am întrebat aleatoriu, un grup de turiști aflat, joi, la amiază, în centrul orașului, respectiv Piața Avram Iancu, în fața Catedralei Mitropolitane Ortodoxe. Aceștia erau zâmbitori și aveau o hartă în mână, unde își "conturau" un traseu, cu privire la locurile pe care urmează să le viziteze prin centru. După ce au vizitat câteva minute Catedrala Ortodoxă, i-am întrebat ce părere generală, ce impresie le-a lăsat Clujul.

"Am observat că aici este o altă clădire frumoasă"

"Sunt multe biserici în centru. Acum, ne aflăm la Catedrala Ortodoxă. Ne-ar plăcea să vedem și alte locații minunate. Ne uităm pe hartă și vedem multe muzee. Am observat că aici este o altă clădire frumoasă, Teatrul, dar și Monumentul lui Matei Corvin", a declarat Piotr, din Polonia, pentru DC News.

"Suntem un grup de medici veniți la Cluj pentru un congres. Suntem din Cehia, Franța, Polonia. Am vizitat centrul orașului. Ne-a plăcut", a spus Ana, Cehia, pentru DC News.

"Punctez că este un oraș curat, imi place acest lucru!"

"Astăzi, am avut ocazia să facem o plimbare scurtă prin centrul orașului, în Piața Unirii și, aici, în Piața unde ne aflăm acum (n. red. Piața Avram Iancu, unde se află Catedrala Mitropolitană Ortodoxă). Nu am apucat să vedem multe în decurs de 15 minute. Până acum am observat arhitectura, mi-a plăcut foarte mult ce am văzut.

De asemenea, punctez că este un oraș curat, îmi place acest lucru! Astăzi, este o vreme frumoasă, niciun nor, un cer albastru minunat, iar acoperișurile din zona aceasta sunt foarte frumos puse în evidență. Chiar aici unde ne aflăm sunt acoperișuri de clădiri impresionante", a spus Sebastian, din Polonia, pentru DC News.

