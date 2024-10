Marilu, clipe de panică în aeroportul din Australia! A fost prinsă cu minciuna

Marilu Dobrescu a împărtășit recent cu fanii din online o experiență tensionată pe care a trăit-o în aeroportul din Australia. Influencerița, cunoscută pentru pasiunea pentru destinații exotice, a trecut prin mari emoții atunci când a fost reținută pentru un interogatoriu de către autoritățile aeroportuare. Oficialii au devenit suspicioși și au început să-i adreseze întrebări, iar la un moment dat, Marilu a fost prinsă... cu minciuna.

Deși călătorește des în jurul lumii, Australia s-a dovedit o destinație ceva mai problematică, unde procesul de obținere a vizei și verificările sunt destul de stricte. Aflată deja de ceva timp în această țară, "roșcata virală", așa cum îi spun mulți, a relatat cum a fost nevoită să treacă printr-o serie de proceduri riguroase pentru a convinge autoritățile că scopul vizitei sale era doar unul turistic, recreativ, și că nu intenționa să rămână permanent acolo. Însă, chiar și cu viza obținută, au apărut probleme în aeroport.

A povestit totul pe TikTok

Deși avea actele în regulă, Marilu Dobrescu a fost reținută pentru verificări suplimentare imediat ce a ajuns la aeroport. Într-o postare recentă, ea le-a povestit urmăritorilor săi cum autoritățile aeroportuare pot refuza accesul în țară dacă detectează ceva suspect. Așa s-a întâmplat și în cazul ei, când a fost luată la întrebări și a trecut prin momente de panică pe parcursul interogatoriului prelungit.

„Când am ajuns, prima dată a fost o verificare ușoară, în care mi s-a verificat pașaportul, m-au lăsat să trec. După care, înainte să îmi aștept bagajul, m-au oprit niște doamne de la frontieră să mă întrebe.

După ce mi-am luat bagaje, mă pregăteam eu să ies din aeroport, mai treci printr-un filtru de verificare. Se uită un domn la pașaportul meu, România: ‘Du-te puțin încolo’. Am intrat în această cameră mare, în momentul acela mi s-a zis să dau telefonul.

Am început să mă gândesc ce poze am, ce poze mi-am făcut zilele trecute, ce conversații am avut, dacă e ceva ciudat. (…) Au început întrebările: ‘Când ai decis să vii în Australia, de ce Australia, atât de departe?’. I-am zis eu călătoresc în toată lumea, am început să scot contul de Instagram. Întrebările nu se mai terminau.”, a declarat Marilu Dobrescu pe TikTok.

A inventat un nume de hotel

La un moment dat, în timpul interogatoriului, persoana care o chestiona pe Marilu Dobrescu și-a dat seama că aceasta nu spunea adevărul. Influencerița a evitat să ofere adresa exactă unde urma să stea în Australia, așa că a inventat pe loc un nume de hotel. Minciuna a fost rapid descoperită de oficiali, ceea ce a complicat și mai mult situația.

„Eu nu voiam să dau adresa unde stau, de fapt, din mai multe motive. Când am completat la viză câteva lucruri, am scris o adresă de la un hotel din apropiere”, a declarat Marilu Dobrescu.

Unitatea de cazare pe care Marilu Dobrescu a menționat-o în declarațiile sale era situată într-o zonă rău famată, ceea ce a ridicat suspiciuni în rândul oficialilor. Aceștia și-au dat seama rapid că influencerița nu spunea adevărul. În cele din urmă, Marilu a admis că inventase detaliile despre locul unde urma să stea. După ce a recunoscut că a mințit, autoritățile i-au permis până la urmă să intre în Australia și să își continue vacanța.

