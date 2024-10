Florin Piersic, în lacrimi, din Ungaria: ”Trebuia să fiu acum într-o stea și să vă fac cu mâna” (VIDEO)

Florin Piersic a făcut mai multe declarații emoționante, la cinci luni după ce a ajuns în spital cu probleme grave de sănătate care i-au pus viața în pericol. Momentan, actorul e cazat la Hotel Aqua Sol din orașul Hajdúszoboszló, Ungaria.

"Sunt fericit. Sunt fericit pentru că sunt împreună cu dumneavoastră, în primul rând, și-n al doilea rând pentru că sunt mai bine decât am fost. Trebuie să mărturisesc că mă aflu într-un loc poetic. Acum e o vreme foarte frumoasă, dar ieri, când am sosit aici, ploua. Și ăsta e un semn! N-am mai fost aici din ianuarie. O să mă întrebați - dar de ce vii din nou? Pentru că mi-a plăcut. Și pentru că-i aproape de casa mea.

Cel mai important lucru pentru mine e faptul că mă simt bine. Am trecut prin momente grele. Prin ianuarie-februarie eram tot aici și, uitați, așa a vrut Cel de Sus și așa au vrut toți de nație română ca eu să mai pot să apar, să pot să fiu din nou cu dvs. Le mulțumesc tuturor celor care s-au rugat pentru mine, care mi-au scris, mi-au dat telefoane, am aflat fel de fel de lucruri extraordinare de la publicul din România.Le mulțumesc mai ales preoților care s-au rugat pentru mine, am primit multe telefoane de la biserici și mănăstiri...

Doctorul mi-a spus - Te-am salvat. Puteai să mori! Operația pe care ți-am făcut-o a fost o minune. Eu am început operația cu gândul că trebuie să rămâi și că nu vreau să pleci. Pentru că asta era "nebunia". Eu trebuia acum să fiu într-o stea și s vă fac cu mâna. Ceea ce nu s-a întâmplat. Și mai mulțumesc și unei doctorițe, cred foarte tare în doctorii anesteziști, e vorba de doamna doctor Anastase. Și doctorul Valeriu Gheorghiță a avut grija mea, m-a sunat și dimineață să mă întrebe dacă sunt în regulă.

"Am avut pe cineva, undeva.... sus. Poate pe sora mea, Lucia"

Pentru recuperare ar trebui să mă mișc mai mult. Dar, vă dați seama, am 88 de ani, la vârsta asta nu prea îți mai arde să te plimbi, îți vine să te odihnești. Dar nu trebuie să te odihnești niciodată. Eu, la vârsta mea, mă mișc cam greu.

Vedeți cum e viața asta? Așa mi-a fost mie scris... Am avut pe cineva, undeva. Sora mea, care s-a înecat în Prut, poate... și care mă iubea grozav. A murit la 15 ani. Înecată pentru că a sărit în apă să-și salveze colega de bancă. Vorbesc de Lucia Piersic. Acum o am lângă mine pe soția mea, Ana Piersic, care e cu mine mereu, mă însoțește peste tot și are grija mea. Lucru mare, să știți!" - a spus marele actor.

Reamintim că în timpul unui spectacol susținut la Cluj, actorului Florin Piersic i s-a făcut rău. La spital, medicii au descoperit că avea o infecție localizată la unul dintre genunchi, ceea ce a necesitat o operație de urgență. La începutul lunii iunie, Florin Piersic a fost externat de la Spitalul Foișor la aproape o lună de la operația de la genunchi.

Florin Piersic promite că va reveni în fața publicului cu un turneu de rămas bun în mai multe orașe din țară, turneu care va începe după ziua lui de naștere din 27 ianuarie. Momentan, actorul se recuperează, își continuă tratamentul medicamentos și ședințele de kinetoterapie și, din spusele lui, se simte din ce în ce mai bine, spre bucuria celor care așteaptă să-l vadă din nou urcând pe scenă.

Mesajul integral al maestrului, aici:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News