"Vreau să fiu liberă". De ce a plecat Anca Ciota de la Kanal D

"Nu este că nu mai vreau televiziune. Probabil că o să mă întorc, pentru că este prima mea dragoste, dar în aceste moment al vieții mele consider că partea de online este mult mai productivă, profitabilă și-mi oferă foarte multe oportunități. Și, în ultimul timp, au venit proiecte care presupuneau să plec din localitate, din țară și nu puteam să le onorez sau să le accept pentru că eram cumva legată de programul de live de luni până vineri și atunci vreau să explorez latura asta, să fiu cumva liberă", a spus Anca Ciota, pentru ciao.ro.

"Nu puteam să îmi dedic timpul sută la sută "

"Voi fi doar influencer, încerc să intru și pe Tiktok să văd cum mă înțeleg cu această rețea, dar instagramul este rețeaua mea de suflet, am acolo o comunitate frumoasă. Și, pentru că lucrurile merg foarte bine, am zis că vreau să fructific la maximum, pentru că nu puteam să îmi dedic timpul sută la sută și să fac totul la potențial ridicat", a mai spus prezentatoarea tv.

Cât despre faptul că are un băiețel și a stat destul de puțin în concediu de creștere, aceasta a spus: "Practic, trei luni nu am fost deloc la muncă. M-am întors foarte repede la Meteo, pentru că programul era foarte flexibil și mi-a fost ușor. Mi se pare că devine mai greu acum când a crescut cel mic, mai ales că o să urmeze și grădinița și, în prima parte a zilei, va trebui să merg cu el până se acomodează. Și, fiind la Kanal D de la ora 10 dimineața, mi-ar fi fost greu să fac treaba asta. Mergeam devreme pentru că prezentam și la prânz și seara și ca să fiu gata pentru jurnalul de prânz, trebuia să fiu undeva la ora 10 jumate la redacție. Drum, trafic, scris de texte, editat, pentru că mă ocupam de tot."

Întrebată dacă s-a consultat cu Simona Pătruleasa, părăsind postul Kanal D una după cealaltă, vedeta a precizat: "A fost o coincidență. Nu, nu ne-am consultat, pentru că avem cumva planuri diferite. Simona știu de ceva timp că are o dorință. Știu că își dorea și ea să încerce altceva. Știu că iubește foarte mult televiziunea, nu știu dacă ea vrea sau nu vrea să mai lucreze, dar nu, a fost pur și simplu o coincidență."

Reîntoarcerea în televiziune

"În acest moment, nu aș ști să spun exact ce mi-ar plăcea. Probabil că mi-ar plăcea tot pe știri. Mi-ar plăcea, de ce nu, știri. Nu știu dacă aș vrea să mă întorc din nou la Meteo, dar niciodată să nu spui niciodată sau orice alt proiect care mi s-ar potrivi și care mi-ar stârni acolo ceva, un interes. Mi-ar plăcea prezentator de știri. Cred că asta ar fi fost etapa următoare. Mereu am fost pe știri. Nu ar fi nicio surpriză, aș ști ce e acolo și cu ce se mănâncă. Dar viața este mereu plină de surprize.

Acum o lună, dacă mă întrebai, n-aș fi zis că voi lua această decizie. A fost destul de spontană toată treaba, pentru că a început să devină mai solicitant Liam. Necesită mult mai multă atenție. Mama, în ultimul timp, n-a putut să vină, pentru că a avut o problemă de sănătate: și-a rupt mâna. În ultimele luni, am fost doar eu și cu Phelipe mai mult acasă cu el. Îmi era foarte greu să alerg în prima parte a zilei acolo, la redacție și apoi în a doua parte a zilei să-mi fac filmările pentru online. Și, pentru că simțeam că mă obosește foarte tare alergătura asta, am hotărât să spun stop într-o parte și am hotărât să pun stop televiziunii", a spus Anca Ciota.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News