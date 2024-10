Cum arată fiica lui Ben Affleck, după ce a anunțat că e băiat. Fin Affleck folosește pronumele „ei/ele” pentru a semnala genul non-binar

În ultimii ani, tot mai multe vedete de la Hollywood, împreună cu copiii lor, au optat pentru schimbări de gen, nu prin intervenții chirurgicale, ci prin declarații și transformări de look. Cu ani în urmă Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, fiica Angelinei Jolie și a lui Brad Pitt, a vrut să fie băiat ți chiar să-și schimbe numele, însă între timp s-a răzgândit. Nu și Fin Affleck, fiica lui Ben Affleck și a lui Jennifer Garner, care deocamdată, nu a ales un singur pronume, ci a decis să le folosească pe amândouă, la plural!

Tendința genurilor multiple din SUA a fost îmbrățișată nu doar de celebrități, ci și de copiii acestora și de tineri din întreaga lume. Nemulțumiți de genul și pronumele atribuite la naștere, tot mai mulți au anunțat în ultimii ani că au ales să adopte o nouă identitate.

Seraphina, fiica lui Ben Affleck și Jennifer Garner, a anunțat la începutul acestui an că și-a ales un nou nume: Fin, declarând astfel că se identifică drept băiat. Aceasta nu a fost singura schimbare, deoarece tânărul trans și-a schimbat și pronumele. Mai nou, și-a vopsit părul roz, după ce luni de zile s-a purtat cu părul negru, potrivit In Touch.

De ce preferă Fin Affleck pronumele „ei/ele”

Fostă fiică și acum fiul actorului, Fin utilizează pronumele „ei/ele”, un semn al identificării ca persoană non-binară. Unele persoane non-binare, care nu se consideră nici bărbați, nici femei, aleg pronumele „ei” pentru a reflecta acest aspect.

Recent, Fin, în vârstă de 15 ani, a fost văzut în public alături de mama sa, afișând o tunsoare nouă și un stil vestimentar masculin. E clar că adolescentul, acum cu o tunsoare scurtă, își dorește un look nou, departe de imaginea pe care o avea când s-a născut, în ianuarie 2009, sub numele de Seraphina Affleck. La această ieșire în oraș, alături de Jennifer, lipseau sora mai mare a lui Fin, Violet, în vârstă de 18 ani, și fratele mai mic, Samuel, de 12 ani, semn că mama și fiul au optat pentru o ieșire doar în doi.

Așa arăta Fin Affleck înainte să se tundă periuță și să se vopsească roz.

Și-a făcut debutul public cu noul nume la înmormântarea bunicului

Aceasta nu a fost prima apariție a lui Fin în calitate de băiat. În aprilie, când tatăl lui Jennifer Garner a decedat la vârsta de 85 de ani, Fin și-a făcut prima apariție publică la funeralii, prezentându-se oficial drept fiul lui Affleck. Evenimentul a avut loc la Christ Church United Methodist din Charleston, West Virginia, unde Fin a apărut în fața congregației sub noul său nume, purtând un costum negru și având o tunsoare scurtă.

Mai multe vedete de la Hollywood, cum ar fi fosta Ellen Page și Chaz Bono, fiica lui Cher, și-au schimbat sexul sau au trecut printr-o tranziție de gen, fie prin intervenții chirurgicale, fie prin adoptarea unei noi identități de gen. Iată câteva exemple notabile:

Caitlyn Jenner

Probabil unul dintre cele mai cunoscute cazuri, Caitlyn Jenner, anterior Bruce Jenner, a devenit faimoasă ca atlet olimpic. În 2015, Caitlyn a făcut tranziția de la bărbat la femeie, un proces intens mediatizat.

Elliot Page

Actorul canadian, cunoscut pentru rolul său din „Juno” și serialul „The Umbrella Academy”, a făcut tranziția de la femeie la bărbat în 2020, anunțându-și noua identitate cu numele Elliot.

Laverne Cox

Laverne Cox, actriță și activistă, este una dintre primele femei trans care au primit recunoaștere largă la Hollywood. A devenit cunoscută datorită rolului său din serialul „Orange Is the New Black”.

Chaz Bono

Fiul cântăreței Cher, Chaz Bono, și-a început tranziția de la femeie la bărbat în 2008. Povestea sa a fost prezentată public, iar Chaz a devenit un activist vocal pentru drepturile persoanelor trans.

Jamie Clayton

Actrița trans Jamie Clayton este cunoscută pentru rolurile sale din seriale precum „Sense8” și „The L Word: Generation Q”. A devenit o figură importantă în industria de divertisment pentru vizibilitatea pe care o aduce comunității trans.

Alexis Arquette

Sora actorilor David și Patricia Arquette, Alexis Arquette, a fost o actriță trans cunoscută pentru aparițiile sale în filme și seriale. A fost o susținătoare a drepturilor LGBTQ+ până la moartea sa în 2016.

