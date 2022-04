Neti Sandu, surpriză pe Facebook: M-am trezit eu cu el în poză!

"M-am trezit eu cu el în poză!"

"M-a rugat un tată să fac poză cu el și fetița, toți trei, și când a postat pe Facebook, omul a „tăiat” fetița și m-am trezit eu cu el în poză!", a spus Neti Sandu, într-un interviu pentru ciao.ro.

De curând, îndrăgita prezentatoare a rubricii de horoscop de la PRO TV a fost acuzată de fani că ar avea un look similar de fiecare dată când e în fața camerelor de filmat deoarece poartă o perucă.

Neti Sandu a fost invitată în podcast-ul lui Damian Drăghici, unde a fost abordat și subiectul cum că ar avea, de fapt, o perucă. „Firul e perfect, tăietura e perfectă. Ai văzut că mi-am dat cu peria înainte. Stă oricum l-aș face. Este un păr foarte bun, ca de cal. Mama m-a tuns și pe mine și pe sora mea la chelie de trei ori! Am păr, cu toate că-l vopsesc foarte mult. Este greu de crezut că e natural. Lucește! Și eu, uneori, când mă uit în oglindă, nici mie nu-mi vine să cred că nu e de plastic”, a spus Neti Sandu.

Vezi și: Puya, prins drogat la volan. Rapperul riscă să ajungă la închisoare

"Am avut norocul să pot să-mi înțeleg singurătatea"

Neti Sandu a vorbit, în urmă cu un an, și despre momentul în care a fost părăsită. Vedeta nu consideră că a fost vorba de ghinion în dragoste.

"Eu văd altfel lucrurile. Atunci când am fost părăsită, deja cunoșteam astrologie și știam foarte bine de la ce vine. Astrologic îmi explic și nu are legătură cu ghinionul. Așa cum faptul că nu am copii nu are legătură, iar, cu ghinionul – nu. Sunt niște programe de viață pe care sigur poți să le schimbi, dar trebuie să fii atent și la consecințele care apar. Unii oameni au casa copiilor activată – atunci trebuie să facă copii, le iese ușor. Cine are contraindicații acolo și se străduie foarte mult se miră apoi că, de exemplu, nu se înțeleg deloc. Eu văd altfel lucrurile și de aceea pot așa. Am avut norocul să pot să-mi înțeleg singurătatea", a spus Neti Sandu pentru viva.ro.

Vezi și: Neti Sandu, despre supărările prin care trece: Am făcut foarte multe lucruri...

De Ce NU are Neti Sandu copii? Dezvăluire cutremurătoare: "Foarte târziu am aflat"

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News