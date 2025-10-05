€ 5.0889
Data publicării: 16:04 05 Oct 2025

EXCLUSIV Educaţie în vremea austerităţii. Natalia Intotero vine la DC Edu
Autor: Florin Răvdan

nataliaintotero_51712600 Natalia Intotero / Foto: Agerpres
 

Luni, 6 octombrie, de la ora 20:00, Natalia Intotero, profesor, dar şi vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, vine la DC Edu.

Printre subiectele abordate se vor număra educaţia în vremea austerităţii, efectele măsurilor de criză asupra învățământului, cadrelor didactice, elevilor și studenților, asupra calității și eficienței educației, raportul dintre măsurile austerității și reforma proiectată a educației (realism sau utopie?).

Se va vorbi, de asemenea, despre problemele, dificultățile și prioritățile educației, despre perspectivele școlii românești, şi despre proiectatul Pact Național pentru Educație, propus de ministrul Educaţiei, Daniel David. 

Natalia Intotero va răspunde atât din calitatea de profesor, cât şi din cea de vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, dar şi de ministru. 

Emisiunea se transmite luni, 6 octombrie, de la ora 20:00, pe DC News, DC News TV şi Părinţi şi Pitici, atât pe Facebook, cât şi pe Youtube. 

Rămâneţi alături de noi! 

DC EDU
sorin ivan
natalia intotero
