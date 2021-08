Edi Iordănescu este noul antrenor al FCSB. Gigi Becali a făcut anunţul

Gigi Becali a confirmat că Edi Iordănescu a semnat contractul şi este noul antrenor al FCSB. ”Da, tată, Edi a semnat! Este noul antrenor de la FCSB. Miercuri, la 10:00, îl voi prezenta jucătorilor”, a spus Gigi Becali, pentru Digi Sport.

Sosirea lui Iordănescu vine după ce FCSB a pierdut, duminică seara, derby-ul cu Rapid, meci jucat pe Arena Naţională

Tănase (FCSB) - Jocul nu merge, dacă vom continua aşa, nu avem cum să ne batem la titlu

Fotbalistul echipei FCSB, Florin Tănase, a declarat, duminică seara, după înfrângerea cu 1-0 în derby-ul cu FC Rapid, că jocul nu merge şi dacă formaţia sa va continua aşa, nu are cum să se lupte pentru titlu în acest sezon.



"Este o seară tristă pentru noi, din păcate nu am reuşit să câştigăm şi nici nu meritam. Trebuie să analizăm ce greşeli facem şi să ne revenim. Dacă vom continua aşa, nu avem cum să ne batem la titlu. Jocul nu merge, doar în acel meciul cu Craiova am jucat foarte bine... probabil i-am prins obosiţi. Nu ştiu, trebuie să schimbăm ceva. Azi nu e vorba că ei au fost mai dăruiţi decât noi, pur şi simplu noi nu ne-am creat ocazii destul de clare. Dacă vom continua aşa, diferenţa faţă de CFR o să se mărească. Le mulţumesc suporterilor în numele echipei pentru că au venit în număr mare să ne susţină. I-am simţit, dar, din păcate, nu am reuşit să îi facem fericiţi", a afirmat jucătorul.



Întrebat dacă a găsit contactul cu fundaşul rapidist Cristian Săpunaru în careu pentru a obţine un penalty, aşa cum a declarat înaintea partidei, Florin Tănase a răspuns: "Nu am găsit contactul... Acum stăteam să mă gândesc numai la contactul cu Săpunaru? Trebuia să ajung în careu ca să găsesc contactul cu el".



Echipa de fotbal FC Rapid a învins cu 1-0 (1-0) formaţia FCSB, duminică seara, într-o partidă contând pentru etapa a 5-a a Ligii I. Rapid rămâne neînvinsă după cinci etape şi fără gol primit, în timp ce FCSB a suferit prima sa înfrângere din acest campionat.