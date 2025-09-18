Eclipsă de Soare, 21 septembrie. Noi capitole pentru patru zodii - VIDEO

Sezonul eclipselor din 2025 se încheie pe 21 septembrie. Printr-o Eclipsă de Soare/Luna Nouă în semnul Fecioarei. Am putea spune că este precum un cadou din partea astrelor. Unul care ne arată cât de mult contează simplitatea, disciplina și modestia în viețile noastre.

Și cum în acest caz, Luna va fi în opoziție cu Saturn, avem o lecție de învățat. Una provocatoare, dar destul de folositoare. Cea a acceptării timpului. Pentru că acesta își urmează cursul indiferent că ne place sau nu. Putem fi nerăbdători sau putem forța unele evenimente, însă nu ne va ajuta la nimic.

Să ne reamintim faptul că eclipsele pot declanșa evenimente care sunt menite să se întâmple, de genul celor predestinate. În jurul eclipselor suntem invitați să acordăm atenție la semnele bizare, la sincronicitățile apărute și la momentele fără control deoarece acestea poartă mesaje importante pentru noi.

Zodiile cele mai afectate de acest moment special: Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești.

