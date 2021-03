"Eu cred că doamna Şoşoacă este acum pe persoană fizică, pentru că partidul pe listele căruia a intrat în Parlament, AUR, s-a decis să joace o carte mai domoală. Această carte porneşte de la dorinţa lor de a rezista în aceşti patru ani de opoziţie şi de a deveni un actor semnificativ la alegerile din 2024. Au ajuns la concluzia că zona turbulentă de comunicare a doamnei Şoşoacă poate să le afecteze credibilitatea pe termen mediu şi lung.

Încearcă să domolească accesele prea stridente de comunicare pe care doamna senator Şoşoacă le avea. Dânsa a ajuns în postura de independent oarecum împinsă de colegii săi de partid. Eu nu am convingerea că doamna Şoşoacă nu va dori să îşi facă partid sau că nu va fi inclusă într-un partid de cineva. Ea acţionează conform unui calendar de mesaje. Nu vorbeşte de una singură, ci programatic, atinge probleme sensibile ale societăţii, are verv şi dorinţă de muncă. După părerea mea, are un plan de acţiune. Urmăriţi unde se duce şi ce face şi veţi vedea că vrea să devină un avocat al poporului fără funcţii", a explicat Bogdan Teodorescu.