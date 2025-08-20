Data actualizării: | Data publicării:

EXCLUSIV  Miercuri: Dezvăluiri din PNL! Marian Petrache rupe tăcerea: Ce șanse are Ilie Bolojan să rămână președintele partidului? / video

Marian Petrache Foto: Crișan Andreescu
Marian Petrache Foto: Crișan Andreescu

Marian Petrache vine la DC News!

Marian Petrache, lider PNL, vine la DC News pentru a ne spune cum stau lucrurile în Partidul Național Liberal. Care este starea actuală a acestui partid, de fapt? Ce șanse are Ilie Bolojan să rămână președintele partidului? Va fi PNL alături de premierul său? Aflăm totul miercuri, de la ora 14.00, pe DC News, într-un interviu cu Bogdan Chirieac! Așteptăm și întrebările dumneavoastră pentru Marian Petrache! Vă mulțumim că sunteți alături de noi!

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

de Val Vâlcu

