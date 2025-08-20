Miercuri: Dezvăluiri din PNL! Marian Petrache rupe tăcerea: Ce șanse are Ilie Bolojan să rămână președintele partidului? / video

Marian Petrache, lider PNL, vine la DC News pentru a ne spune cum stau lucrurile în Partidul Național Liberal. Care este starea actuală a acestui partid, de fapt? Ce șanse are Ilie Bolojan să rămână președintele partidului? Va fi PNL alături de premierul său? Aflăm totul miercuri, de la ora 14.00, pe DC News, într-un interviu cu Bogdan Chirieac! Așteptăm și întrebările dumneavoastră pentru Marian Petrache! Vă mulțumim că sunteți alături de noi!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News