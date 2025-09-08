Data publicării:

EXCLUSIV  Dezbaterea „România în Diaspora” - ediția a III-a

Autor: Alexandra Firescu | Categorie: Stiri

DC Media Group organizează, în data de 9 SEPTEMBRIE 2025, cea de-a treia ediție a dezbaterii „România în Diaspora” din cadrul proiectului „Limba noastră, povestea noastră”. Evenimentul se va desfășura în sistem hibrid, începând cu ora 13:00 (ora locală a României).

Dezbaterea va fi transmisă LIVE pe platformele online: DCNews TV, DC News și Știri Diaspora, precum și pe canalele oficiale de YouTube ale DC News și Știri Diaspora. Transmisiunea va fi disponibilă și în secțiunea Dezbateri din cadrul rubricii proiectului „Limba noastră, povestea noastră”, publicată pe site-ul www.stiridiaspora.ro.

CONTEXT

Limba română rămâne una dintre cele mai puternice legături dintre românii din diaspora și rădăcinile lor culturale, însă pentru copiii născuți sau crescuți în afara țării, păstrarea acestei legături devine o adevărată provocare. Fără repere educaționale clare și fără un cadru care să susțină învățarea limbii, generațiile tinere riscă să se îndepărteze treptat de moștenirea culturală și de identitatea lingvistică românească.

În acest sens, cursurile de Limbă, Cultură și Civilizație Românească (LCCR), școlile de duminică, activitățile interculturale și inițiativele comunităților românești joacă un rol esențial în menținerea identității culturale. Cu toate acestea, numeroase dintre aceste eforturi nu beneficiază de suficientă promovare în rândul comunităților românești din străinătate. De multe ori, familiile nu află de existența acestor proiecte educaționale, oferite gratuit în multe state europene, sau nu înțeleg impactul pe care acestea îl pot avea asupra copiilor lor.

Cea de-a treia ediție a dezbaterii „România în Diaspora”, din cadrul proiectului „Limba noastră, povestea noastră”, își propune să aducă în prim-plan inițiativele dedicate educației în limba română și să evidențieze rolul acestora în facilitarea reintegrării elevilor în sistemul de învățământ românesc, în cazul revenirii în țară, sau în sprijinirea integrării lor în țara de adopție. De asemenea, dezbaterea își propune să răspundă unei teme fundamentale: Cum poate fi transformată educația în limba română într-un pilon al identității culturale pentru copiii și tinerii din diaspora?

TEME DE DEZBATERE

- Cursuri opționale LCCR, școli de duminică și inițiative asociative – Cum pot aceste proiecte educaționale să ajungă la cât mai mulți copii români din diaspora?

- Păstrarea limbii și identității românești în diaspora – Cine poartă responsabilitatea principală: părinții, comunitatea sau statul?

- Rolul autorităților – Cum acționează statul pentru a sprijini și promova proiectele educaționale în diaspora?

- Rolul bisericilor și al școlilor de duminică – Cum pot comunitățile religioase să contribuie la păstrarea limbii române în rândul copiilor din diaspora?

- Limba română, între tradițional și digital

- Modele de bune practici și inițiative ale comunităților românești din diaspora

- Educația non-formală: Cum pot taberele, proiectele comunitare și activitățile culturale să completeze lipsurile sistemului formal și să consolideze identitatea lingvistică și culturală?

AGENDA DEZBATERII

Moderator: Florin RĂVDAN, Jurnalist DC News

13.05-13.10: CUVÂNT DE DESCHIDERE: Bogdan BOLOJAN, Redactor-șef Știridiaspora.ro

13.10 – 14.50: Limba română, elementul esențial al identității naționale – dialog despre rolul familiei, comunității și statului în consolidarea educației lingvistice și culturale în diaspora

SPEAKERI:

- Gabor CODREA, Protopop pentru regiunea Triveneto II din Italia și Parohul comunității Verona 1

- Mariana BADEA, Profesor de limba și literatura română

- Cătălin-Emil MÎNDRU, Membru Comisia pentru învățământ, știință și inovare, Senatul României

- Vlad CUBREACOV, Cercetător științific în cadrul Centrului European de Studii în Probleme Etnice al Academiei Române

- Ștefan GEAMĂNU, Membru Comisia pentru românii de pretutindeni, Senatul României

- Daniel ȚECU, Președinte Federația Asociațiilor de Români din Europa (FADERE)

- Ionela TĂUT, Coordonatoarea Școlii Parohiale „Sfânta Ecaterina” a Parohiei Ortodoxe Române „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica” din Schwabach-Roth, Germania

- Laura TRIF, Profesor LCCR și Profesor de limba română în cadrul Ecole Roumaine de Paris

- Maria COMAN, Interpretă de muzică bizantină și jazz-pop, jurnalist, traducător și voluntar tabere ARC

- Delia Marina PAVEL, Manager al PROUD – Romanian Online School

- Elisabeta CIOATĂ BURDUJA, Președinte Centrul de Cultură și Tradiție Italo-Românescă – Italia

14:50 – 15:00: CONCLUZII ȘI SESIUNE Q&A

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Horoscop 9 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
08 sep 2025, 19:59
Dezbaterea „România în Diaspora” - ediția a III-a
08 sep 2025, 16:27
Prof. Andreia Bodea, directoarea Colegiului Național I.L. Caragiale, invitată la DC Edu, în prima zi de școală
08 sep 2025, 11:19
Psihoterapeutul Cosmin Bara, invitat la Născuți în diaspora / VIDEO
08 sep 2025, 11:10
Horoscop 8 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
07 sep 2025, 19:41
Horoscop 8-14 septembrie 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO
06 sep 2025, 18:35
ParintiSiPitici.ro
Sporește confuzia înaintea începutului de an școlar. „Mai bine țineți copiii acasă”, mesajul primit de mai mulți părinți. Marius Nistor: „Atragem atenția Guvernului Bolojan că școala nu va începe!”
07 sep 2025, 11:34
Beauty News, la Mi-Th Influencer, cu Mirela Vescan şi Thea Haimovitz
06 sep 2025, 09:47
Psihologia Carierei, subiectul săptămânii la DrPsy. Jurnalista Daniela Palade Teodorescu, invitata Ramonei A. Dumitru - VIDEO
05 sep 2025, 21:51
Prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae, interviu special despre vraci, ”babe vindecătoare” și misterul unor decese din istorie
05 sep 2025, 20:01
Ghid astrologic pentru Eclipsa de Lună din 7 septembrie 2025 - VIDEO
05 sep 2025, 15:38
O româncă a ajuns director în cea mai mare companie de finanțe din Germania. Astăzi, Mariana Daina are în echipă doar români
05 sep 2025, 10:24
Lupul: Specia-umbrelă care ține muntele viu | Dr. Cristian-Remus Papp WWF România - VIDEO
04 sep 2025, 20:47
Legătura dintre credință și identitatea romă. Andreas Păun, la Interviurile DCNews.”Dumnezeu l-a luminat pe tata”
04 sep 2025, 20:36
Monica Pop: tot ce nu s-a spus despre miopie, cataractă, glaucom și lentile de contact
03 sep 2025, 22:47
Horoscop 4 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
03 sep 2025, 20:45
Despre intelectualul umanist, la Cultura pentru toți - VIDEO
02 sep 2025, 23:27
Horoscop 3 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
02 sep 2025, 21:01
Începe sezonul eclipselor! Evenimente predestinate pentru două zodii - VIDEO
02 sep 2025, 12:38
DC Conducem. Cum a evitat Titi Aur un accident + analize video
02 sep 2025, 07:35
Kinetoterapie copii | Ghiozdane, ecrane, posturi greșite: Dragoș-Cristian Bogdan, la Părinți Prezenți / VIDEO
01 sep 2025, 22:11
Horoscop 2 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
01 sep 2025, 19:35
S-au întors în România după 22 de ani în străinătate dar au rezistat doar 10 luni
01 sep 2025, 16:19
Profesoara Mariana Badea, interviu special la DC Edu. Cum vorbesc și cum scriu noile generații? / video
01 sep 2025, 14:28
Horoscop 1 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
31 aug 2025, 20:31
Horoscop 1-7 septembrie 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO
30 aug 2025, 16:54
Noi începuturi și limite după divorț. O discuție sinceră despre durere, vindecare și curajul de a merge mai departe / video
29 aug 2025, 18:33
Valentin Ajder, directorul editurii Eikon, invitatul săptămânii la De Ce Citim - VIDEO
29 aug 2025, 14:30
Câinii sportivi din România, la Campionatul Mondial. O ediție specială a emisiunii DC Anima - VIDEO
29 aug 2025, 13:36
Despre Conferinţa "Diaspora - Interferențe culturale şi educație"
29 aug 2025, 09:51
Horoscop 29 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
28 aug 2025, 20:45
Prețuri mai mici la factura de energie. Cum? Aflăm împreună vineri. PPC Ore Smart îți scade factura cu până la 59% / video
28 aug 2025, 16:13
Sorin Aurel Sandu, despre teatru, cultură și identitate romă, la DC News - VIDEO
28 aug 2025, 14:10
Dr. Horațiu Roman ne-a spus totul despre endometrioză: simptome, cauze, tratament, la Academia de Sănătate
28 aug 2025, 11:20
Horoscop 28 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
27 aug 2025, 19:18
Despre serialul Dallas, la Cultura pentru toți/ VIDEO 
27 aug 2025, 12:14
Monica Beuran, președinta Asociației ”Ecole Roumaine de Paris”, invitată la emisiunea Generația Globală
27 aug 2025, 09:29
Horoscop 27 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
26 aug 2025, 20:15
Ciuvică vede putiniști peste tot! Chirieac: Nu se mai poate, ceva trebuie făcut! / Intervine și Diana Tache - video
26 aug 2025, 23:08
Zero educaţie rutieră. Concluzia săptămânii la DC Conducem
26 aug 2025, 08:55
O viață în slujba muzicii: Povestea Laviniei Cherecheș, vocea românilor din diaspora
26 aug 2025, 08:42
Horoscop 26 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
25 aug 2025, 20:06
Scriitoarea Andrea Paula Danilescu, la ”Născuți în diaspora”
25 aug 2025, 11:31
Horoscop 25 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
24 aug 2025, 19:51
Horoscop 25-31 august 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO
23 aug 2025, 18:25
Ioana Milea revine la DrPsy. De ce tatăl, după divorț, vrea să se întoarcă acasă?
22 aug 2025, 18:41
Marin Preda în 15 cursuri, subiectul săptămânii la De Ce Citim/ VIDEO
22 aug 2025, 12:52
Sălbăticia pierdută a României. Orieta Hulea, directoarea WWF-România, la DC Anima - VIDEO
21 aug 2025, 20:30
Dezbaterea ”România în Diaspora” – Ediția a II-a. Cum păstrăm identitatea națională în afara granițelor
21 aug 2025, 20:00
Horoscop 22 august 2025. Începe Sezonul Fecioarei! Astrolog Daniela Simulescu, previziuni zodii / VIDEO
21 aug 2025, 19:51
Pe 23 august avem Luna Nouă în Fecioară. Daniela Simulescu ne spune ce ne așteaptă - VIDEO
21 aug 2025, 13:38
Tratamentul anti-cancer cu celule T modificate genetic. Dr. Ștefan Ciurea, la Academia de Sănătate / video
21 aug 2025, 12:50
Cele mai noi știri
acum 2 minute
SRI, operațiune combinată cu parteneri NATO. Chirieac explică mizele acțiunii care a dus la prinderea unui fost oficial acuzat de trădare
acum 4 minute
Horoscop 9 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
acum 4 minute
Trupa legendară Scorpions revine în România. Tot ce trebuie să știi despre concert
acum 26 de minute
Franța înregistrează a doua cea mai mare performanță istorică în vânzarea de arme
acum 27 de minute
Cum să scapi de petele de ciment de pe geamuri fără să le zgârii
acum 50 de minute
African, amuzat de întrebarea primită de la o bătrânică într-un sat din România
acum 1 ora 13 minute
Xi Jinping pune presiune pe țările BRICS. Ce le cere președintele Chinei
acum 1 ora 24 minute
Avertismentul lui Merz pentru Europa: Cucerirea Ucrainei este doar începutul
Cele mai citite știri
acum 5 ore 46 minute
Ryanair, aterizare de urgență. ”A fost groaznic, era sânge peste tot, oamenii țipau și plângeau” descrie un martor scenele din avion
pe 7 Septembrie 2025
Intervenție în forță a polițiștilor pe aeroportul Henri Coandă. Individ arestat înainte să urce în avion
acum 11 ore 10 minute
Pământ din Dobrogea, exportat în Spania. Agenția de Mediu Constanța, aviz ilegal pentru o exploatare care a înghițit zeci de hectare
pe 7 Septembrie 2025
Boala care afectează ochii fără să ne dăm seama. Este foarte gravă, fără tratament și se moștenește. Avertismentul dr. Monica Pop
acum 7 ore 14 minute
Scenariu de coșmar la Strasbourg. Rareș Bogdan, avertisment din PE: Miza este enormă
foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel