Dezbaterea „România în Diaspora” - ediția a III-a

DC Media Group organizează, în data de 9 SEPTEMBRIE 2025, cea de-a treia ediție a dezbaterii „România în Diaspora” din cadrul proiectului „Limba noastră, povestea noastră”. Evenimentul se va desfășura în sistem hibrid, începând cu ora 13:00 (ora locală a României).

Dezbaterea va fi transmisă LIVE pe platformele online: DCNews TV, DC News și Știri Diaspora, precum și pe canalele oficiale de YouTube ale DC News și Știri Diaspora. Transmisiunea va fi disponibilă și în secțiunea Dezbateri din cadrul rubricii proiectului „Limba noastră, povestea noastră”, publicată pe site-ul www.stiridiaspora.ro.

CONTEXT

Limba română rămâne una dintre cele mai puternice legături dintre românii din diaspora și rădăcinile lor culturale, însă pentru copiii născuți sau crescuți în afara țării, păstrarea acestei legături devine o adevărată provocare. Fără repere educaționale clare și fără un cadru care să susțină învățarea limbii, generațiile tinere riscă să se îndepărteze treptat de moștenirea culturală și de identitatea lingvistică românească.

În acest sens, cursurile de Limbă, Cultură și Civilizație Românească (LCCR), școlile de duminică, activitățile interculturale și inițiativele comunităților românești joacă un rol esențial în menținerea identității culturale. Cu toate acestea, numeroase dintre aceste eforturi nu beneficiază de suficientă promovare în rândul comunităților românești din străinătate. De multe ori, familiile nu află de existența acestor proiecte educaționale, oferite gratuit în multe state europene, sau nu înțeleg impactul pe care acestea îl pot avea asupra copiilor lor.

Cea de-a treia ediție a dezbaterii „România în Diaspora”, din cadrul proiectului „Limba noastră, povestea noastră”, își propune să aducă în prim-plan inițiativele dedicate educației în limba română și să evidențieze rolul acestora în facilitarea reintegrării elevilor în sistemul de învățământ românesc, în cazul revenirii în țară, sau în sprijinirea integrării lor în țara de adopție. De asemenea, dezbaterea își propune să răspundă unei teme fundamentale: Cum poate fi transformată educația în limba română într-un pilon al identității culturale pentru copiii și tinerii din diaspora?

TEME DE DEZBATERE

- Cursuri opționale LCCR, școli de duminică și inițiative asociative – Cum pot aceste proiecte educaționale să ajungă la cât mai mulți copii români din diaspora?

- Păstrarea limbii și identității românești în diaspora – Cine poartă responsabilitatea principală: părinții, comunitatea sau statul?

- Rolul autorităților – Cum acționează statul pentru a sprijini și promova proiectele educaționale în diaspora?

- Rolul bisericilor și al școlilor de duminică – Cum pot comunitățile religioase să contribuie la păstrarea limbii române în rândul copiilor din diaspora?

- Limba română, între tradițional și digital

- Modele de bune practici și inițiative ale comunităților românești din diaspora

- Educația non-formală: Cum pot taberele, proiectele comunitare și activitățile culturale să completeze lipsurile sistemului formal și să consolideze identitatea lingvistică și culturală?

AGENDA DEZBATERII

Moderator: Florin RĂVDAN, Jurnalist DC News

13.05-13.10: CUVÂNT DE DESCHIDERE: Bogdan BOLOJAN, Redactor-șef Știridiaspora.ro

13.10 – 14.50: Limba română, elementul esențial al identității naționale – dialog despre rolul familiei, comunității și statului în consolidarea educației lingvistice și culturale în diaspora

SPEAKERI:

- Gabor CODREA, Protopop pentru regiunea Triveneto II din Italia și Parohul comunității Verona 1

- Mariana BADEA, Profesor de limba și literatura română

- Cătălin-Emil MÎNDRU, Membru Comisia pentru învățământ, știință și inovare, Senatul României

- Vlad CUBREACOV, Cercetător științific în cadrul Centrului European de Studii în Probleme Etnice al Academiei Române

- Ștefan GEAMĂNU, Membru Comisia pentru românii de pretutindeni, Senatul României

- Daniel ȚECU, Președinte Federația Asociațiilor de Români din Europa (FADERE)

- Ionela TĂUT, Coordonatoarea Școlii Parohiale „Sfânta Ecaterina” a Parohiei Ortodoxe Române „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica” din Schwabach-Roth, Germania

- Laura TRIF, Profesor LCCR și Profesor de limba română în cadrul Ecole Roumaine de Paris

- Maria COMAN, Interpretă de muzică bizantină și jazz-pop, jurnalist, traducător și voluntar tabere ARC

- Delia Marina PAVEL, Manager al PROUD – Romanian Online School

- Elisabeta CIOATĂ BURDUJA, Președinte Centrul de Cultură și Tradiție Italo-Românescă – Italia

14:50 – 15:00: CONCLUZII ȘI SESIUNE Q&A

