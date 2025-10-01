€ 5.0811
Data publicării: 12:30 01 Oct 2025

EXCLUSIV Despre „Nimic nu e întâmplător” de David Schwartz, la Cultura pentru toți / video
Autor: Flaviu Predescu

La despărțirea de Robert Redford, la Cultura pentru toți
 

O nouă piesă de teatru este subiectul săptămânii, la Cultura pentru toți.

Miercuri, 1 octombrie, începând cu ora 14:00, scriitorul Flaviu George Predescu și criticul literar Daniel Cristea-Enache, vor dialoga în cadrul scurtei emisiuni Cultura pentru toți, despre premiera piesei de teatru „Nimic nu e întâmplător” de David Schwartz.

Emisiunea va fi transmisă în premieră, la DC News.

Emisiunea va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News şi DC News TV, atât în cadrul acestui articol, cât şi pe Facebook şi YouTube.

 

Video:

cultura pentru toti
David Schwartz
Daniel Cristea-Enache
piesa de teatru
