"Noi am făcut un sondaj răsunător, pe DC NEWS. Aproape 80 % din public nu doreşte desfiinţarea SIIJ. Este ultima apărare, şi asta fragilă, împotriva unor abuzuri fără precedent, comise de justiţia din România în special în perioada 2014-2017", a punctat Bogdan Chirieac.

"Ăsta este un semn al sănătăţii publicului vostru, în primul rând, pentru că trebuie să fim corecţi. Nu a fost un sondaj Argument, a fost un sondaj DC NEWS. În primul rând, din punctul meu de vedere, este un semn al sănătăţii mentale şi al lucidităţii publicului de la DC NEWS, care este în stare să distingă în afara propagandei. Este foarte greu pentru cineva care doreşte să se informeze să distingă în afara unei propagande false", a declarat şi Cozmin Guşă.

"Dar propaganda nu are argumente pentru desfiinţarea SIIJ. Decât pe moment că e secţia lui Dragnea, atât!", a replicat Chirieac.

"La oamenii deştepţi nu mai ţine chestia asta. Chestia cu Dragnea nu ţine nici la ceilalţi, dar le place să o rostogolească. Dar marea majoritate a celor care susţin desfiinţarea SIIJ, o să râzi, sunt de acord cu asta pentru că, în viziunea lor, i-ar fi făcut rău Laurei Codruţa Kovesi. Cei radicali dar iraţionali susţin desfiinţarea SIIJ pentru că ei cred că i-ar fi făcut rău Laurei Kovesi. Fanii ei tari tari sunt probabil 5%, dar cota ei de favorabilitate se duce la undeva în jur de 30 %. Şi Şoşoacă şi Laura Kovesi sunt mult peste Iohannis, cu public diferit", a mai punctat Guşă.

De acord cu Stelian Ion, care vrea desfiinţarea SIIJ, sunt 21,6% din repondenții sondajului DCNews.ro, adică 9450 de persoane. 78,4% consideră contrariul, că nu ar trebui desființată Secția Specială. Ei reprezintă 34.355 de persoane care au votat.

Ministrul de la USR PLUS este parțial susținut de PNL. În schimb, UDMR are o poziție fermă cu privire la desființarea Secției Speciale. UDMR vrea mutarea Secției Speciale la Parchetul General, ceea ce ”nu poate fi acceptat”, după cum a afirmat Dan Barna, lider al USR PLUS. În contextul blocajului din coaliție, Stelian Ion a venit cu o nouă propunere de desființare a SIIJ, propunere care a creat și mai multă supărare în coaliție. S-a mers până la afirmații dure, despre ieșirea de la guvernare. ”Ce-mi doresc, şi ceea ce este cumva o cerinţă esenţială pentru mine, pentru Ministerul Justiţiei şi pentru USR PLUS, este, pe de o parte, să desfiinţăm SIIJ, fără să-l reînfiinţăm sau fără a-i schimba eticheta sau sediul, pe de altă parte, este a reface competenţele DNA, DIICOT” este poziția lui Stelian Ion vizavi de desființarea SIIJ. El a adăugat că faptele de corupţie care îi vizează pe magistraţi vor rămâne la DNA.