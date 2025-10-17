€ 5.0889
|
$ 4.3489
|

Subcategorii în Stiri

Urmărește dezbaterea live

 
Data actualizării: 13:56 17 Oct 2025 | Data publicării: 13:56 17 Oct 2025

EXCLUSIV Dependența de smartphone și alternativele, subiectul săptămânii la De Ce Citim/ VIDEO
Autor: Anca Murgoci

Dependența de smartphone și alternativele, subiectul săptămânii la De Ce Citim: VIDEO
 

Dezbaterea „Tu ce faci după ce ridici ochii din smartphone?”, subiectul săptămânii la De Ce Citim

Sâmbătă, 18 octombrie, începând cu ora 17.00, în cadrul emisiunii De Ce Citim va fi difuzată dezbaterea „Tu ce faci după ce ridici ochii din smartphone?” organizată de Biblioteca Centrală Universitară Carol I în cadrul celei de-a XIV-a ediții a Festivalului Strada de C’Arte. 

Moderatoarea dezbaterii a fost Conf. Univ. Dr. Mireille Rădoi, Director General al BCU Carol I, iar invitați: Psihologul Radu Leca, jurnalista Dana Iancu, Prof. Univ. Dr. Călin-Andrei Mihăilescu și scriitorul Flaviu Predescu.

Emisiunea va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News şi DC News TV, atât în cadrul acestui articol cât şi pe Facebook şi YouTube. 

De asemenea, o puteți urmări, duminică, de la ora 19:00, la Radio Vocativ! 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Rezistență miraculoasă la blocul cu explozia din Sectorul 5. Care e explicația și ce se va întâmpla cu imobilul
Publicat acum 13 minute
Rusia propune construirea unui „tunel feroviar Putin-Trump” prin strâmtoarea Bering
Publicat acum 30 minute
De ce rezerviștii peste 55 de ani sunt din nou în vizorul mobilizării. Care e vârsta limită
Publicat acum 35 minute
Problemele reale din învățământul universitar românesc: Sfaturi pentru tinerii care nu pot studia în străinătate
Publicat acum 40 minute
Dependența de smartphone și alternativele, subiectul săptămânii la De Ce Citim/ VIDEO
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 16 Oct 2025
Ce ar fi făcut Mircea Badea dacă era chemat la exercițiul de antrenament pentru evaluarea rezervei de mobilizare
Publicat pe 15 Oct 2025
Previziuni astrale a doua jumătate a lunii octombrie 2025. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii
Publicat pe 15 Oct 2025
Bogdan Chirieac: Doar așa va fi schimbat Ilie Bolojan. Este haos
Publicat pe 15 Oct 2025
Trump amenință o țară NATO: Le merge foarte bine pe seama noastră. Cred că ar trebui să-i pedepsim
Publicat acum 15 ore si 47 minute
Trump se vede cu Putin la Budapesta. Chirieac: Orban ne-a închis la toți nasturii, cu toată dragostea
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close