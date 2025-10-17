Dependența de smartphone și alternativele, subiectul săptămânii la De Ce Citim/ VIDEO

Sâmbătă, 18 octombrie, începând cu ora 17.00, în cadrul emisiunii De Ce Citim va fi difuzată dezbaterea „Tu ce faci după ce ridici ochii din smartphone?” organizată de Biblioteca Centrală Universitară Carol I în cadrul celei de-a XIV-a ediții a Festivalului Strada de C’Arte.

Moderatoarea dezbaterii a fost Conf. Univ. Dr. Mireille Rădoi, Director General al BCU Carol I, iar invitați: Psihologul Radu Leca, jurnalista Dana Iancu, Prof. Univ. Dr. Călin-Andrei Mihăilescu și scriitorul Flaviu Predescu.

Emisiunea va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News şi DC News TV, atât în cadrul acestui articol cât şi pe Facebook şi YouTube.

De asemenea, o puteți urmări, duminică, de la ora 19:00, la Radio Vocativ!