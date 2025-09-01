Decizie în cazul lui Călin Georgescu, în dosarul privind cultul persoanelor vinovate de genocid

Judecătorii au decis că fostul candidat la prezidențiale rămâne sub control judiciar.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, rămâne sub măsura controlului judiciar, au decis luni dimineață judecătorii de la Judecătoria Sectorului 1 din București.

Călin Georgescu s-a prezentat în istanță pentru a afla dacă rămâne sau nu sub control judiciar. De asemenea, judecătorii acestuia au formulat o cerere oficială de schimbare a completului de judecată, potrivit Realitatea Plus.

Zeci de oameni s-au adunat și luni dimineață în fața judecătoriei și l-au aclamat pe Călin Georgescu. În stilul caracteristic, acesta a transmis noi mesaje cu tentă politică, dar a refuzat să răspundă la întrebările presei.

Anterior, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu, aflat sub măsura preventivă a controlului judiciar, pentru promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi a unor idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în formă continuată.

