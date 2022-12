Decembrie cu năbădăi. Lilith, Luna Neagră a Destinului, îşi arată muşchii. Simulescu: Astrele nu ne lasă să ne facem planuri pentru 2023 până când...

Finalul anului 2022 nu va fi unul liniștit. Pe 7 decembrie, Mercur intră în Capricorn, iar pe 8 decembrie va fi Lună Plină în Gemeni. Pe 10 decembrie, Venus intră în Capricorn. Începe iarna din punct de vedere astronomic și astrologic. Soarele se mută în semnul serios al Capricornului. Pe 29 decembrie, Mercur își începe retrogradarea în semnul Capricornului. Sunt doar câteva din schimbările majore în plan astral, la cumpăna dintre ani.

"Nu vă faceţi rezoluţii în luna decembrie! De ce spun asta? Pentru că sfârşitul anului ne prinde şi cu Mercur retrograd şi cu Marte retrograd. Cu alte cuvinte va trebui, mai degrabă, să ne ocupăm de ce n-am făcut în timpul anului, nu de ce vrem noi să facem în 2023. Astrele nu ne vor lăsa să ne facem planuri, să ne setăm obiective, să ne ducem mai departe până când nu rezolvăm ce am ascuns în 2022 şi am lăsat în spate şi am pus sub preş. Marte retrograd în Gemeni ne duce în tot felul de direcţii ca s-o găsim pe aceea care contează cu adevărat iar Mercur retrograd, bineînţeles, ne aduce efectele unor decizii luate de-a lungul anului 2022, nu cele mai plăcute", a spus astrologul Daniela Simulescu.

Cum va fi ultima lună din an

Luna decembrie se anunţă destul de încărcată. Iată câteva aspecte importante pe care astrologul Simulescu a ţinut să le aducă în prim plan:

"Trebuie să ştiţi că întreaga lună se află sub umbrela unei opoziţii între Pluto din Capricorn şi Lilith din Rac. Un asemenea aspect se resimte toată luna. Iar Lilith se pregăteşte să iasă din Rac deci, vă daţi seama, acum îşi arată cu adevărat muşchii. Pe 7 decembrie Mercur iese din Săgetător şi intră în Capricorn. Ne-am distrat, am vorbit, am râs, am glumit, dar acum Mercur se mută în semnul serios al Capricornului.

De altfel, cu Mercur în Capricorn e foarte bine la final de an pentru că trebuie să pregătim sărbători, trebuie să pregătim călătorii... Dar chiar dacă Mercur îşi începe retrogradarea pe 29 decembrie, trebuie să aveţi grijă încă de pe 7 decembrie! Retrogradarea îşi are efectele încă de când planeta intră în semnul contaminat. Deci, aveţi mare grijă de pe 7 decembrie la ce cadouri vreţi să cumpăraţi, ce concedii planificaţi, toate tranzacţiile, toate deciziile acestea, bineînţeles, vor fi amânate. Pentru că lui Mercur în Capricorn îi place să amâne lucrurile şi, pentru că mai este şi retrograd, în ultima secundă ne trezim că vrem să închiriem un local sau să cumpărăm un cadou, atunci când nu mai merge nimic iar Mercur retrograd mai strică câte-un site sau un soft.

Partea bună a lui Mercur, înainte să retrogradeze?

"Să faceţi pace cu voi în ceea ce priveşte deciziile pe plan profesional. Mercur în Capricorn vorbeşte despre un discurs legat de acceptarea radicală. Cu Mercur în Capricorn suntem mai sobri, mai serioşi, mai detaşaţi. Unii ne vor considera duri, intrasingenţi, dar cu atât de multe lucruri pe capul nostru în decembrie, ca să putem reuşi, avem nevoie de un tranzit ca al lui Mercur în Capricorn" spune Daniela Simulescu.

