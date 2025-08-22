Dezvăluiri din PNL: De ce nu se ridică Nicușor Dan la așteptările românilor / video

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Alegeri în două tururi. Se vrea schimbarea jocului la alegeri. Lovitură în PNL: „Am greșit cu un singur tur” / video

Marian Petrache, lider PNL, a explicat de ce președintele Nicușor Dan nu se ridică la așteptările românilor, la atât de puțin timp după alegerile prezidențiale din mai, și de ce nu îl sprijină pe Ilie Bolojan în reformele pe care acesta le face.

„Cum explicați faptul că domnul Nicușor Dan nu-l sprijină în niciun fel pe Ilie Bolojan în demersurile pe care le face, bune, rele, așa cum sunt ele?“, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale am spus că niciun candidat nu are dimensiunea necesară pentru nevoia pe care o are România la acest moment, atât în interior, cât și în exterior.

Eu cred că domnul Nicușor Dan este un om de foarte bună credință, dar nu cred că are capacitatea pentru ce ne trebuie nouă astăzi“, a punctat Marian Petrache, lider PNL.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Mesaj pentru cei care îi pun piedici lui Ilie Bolojan: Acești oameni sunt trădători de țară / video

„S-a dovedit că nici la Primăria Generală n-a avut capacitatea să schimbe lucrurile, dar bucureștenii l-au votat, cum vă explicați asta?“, a întrebat Bogdan Chirieac, adăugând că „și în două tururi dacă erau alegerile, Nicușor Dan tot era ales primar general al Capitalei“.

„Sunt convins că bucureștenii au ales pe modelul răul cel mai mic. De aceea spun că societatea românească își poate reveni decât dacă partea elitistă, mai activă a societății, care se informează mai mult, e mai atentă la procesul politic și pune presiune pe clasa politică“, a punctat Marian Petrache.

„Când spuneți partea elitistă, la cine vă referiți?“, a insistat Bogdan Chirieac.

„Păi inclusiv la profesori, la mediul de afaceri, la artă, la toți oamenii care au capacitatea să se informeze și să afle mai multe lucruri despre politică“, a spus Marian Petrache.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News