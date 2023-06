De ce nu s-a renunţat încă la dosarul cu şină. Cine se opune şi care sunt motivele

"Am înţeles că scoaterea dosarului cu şină ar îngreuna munca autorităţilor publice. Deoarece să vii să cauţi documente pe care tot tu, autoritate publică, le-ai emis deja, durează mai mult decât dacă vine omul cu toate copiile necesare. Primăriile au spus că durează, că nu vor, etc. Eu am întrebat de ce. Am întrebat dacă li se pare termenul de aplicare prea rapid.

Am spus că am putea mări eventual termenul de aplicare. Primăriile au spus că nu au arhivă. Sunt fonduri europene care sprijină şi oferă exact pe segmentul acesta posibilitatea de a finanţa programe legate de servere, scanare de documente, etc, de a veni în sprijinul autorităţilor publice pentru a face posibilă digitalizarea. I-am întrebat dacă au dificultăţi în a identifica axa de finanţare. Am mers, astfel, spre a vedea de ce ei pun atâta rezistenţă la schimbare", a declarat Christine Thellmann la Generaţia Schimbării.

Într-o ediţie anterioară a emisiunii, George Tuţă, de la PNL, spunea că sfârşitul dosarului cu şină ar trebui să fie data de 5 iunie 2023.

"Eu abia aștept data de 5 iunie, momentul în care toată pomana asta pe care am creat-o dosarului cu șină ar trebui să se săvârșească prin moartea lui definitivă. Atunci iese în afara legii dosarul cu șină. Este interzis oricărei entități din România care prestează un serviciu public, fie că este instituție publică, fie că e instituție de drept privat și aici obiectivul a fost în zona școlilor și a companiilor care oferă servicii publice.

N-au voie să mai ceară articole de birotică și papetărie și credeți-mă că scrie în paranteză: „dosar cu șină, dosar de carton, dosar de plastic". Nu mai devreme de ieri, îmi trimitea cineva un exemplu, la un liceu cunoscut din București unde ți se cere dosar de plastic, în paranteză „nu de carton”.

Este tot o rezistență la schimbare: „până acum așa am făcut și n-am greșit niciodată”. Acesta este argumentul suprem pe care schimbarea, de multe ori, se întâlnește ca cu un zid. Oamenii respectivi nu au nevoie de toate datele respective, de copiile de pe identitatea noastră. CNP-ul nu evoluează, dar logica pe care o avem este că la fiecare pas să validăm că suntem noi și să demonstrăm că suntem noi.", a spus George Tuță în luna mai.

