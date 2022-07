De ce distrug ”patrioții” lui Grindeanu constructorii români de drumuri. Luați-vă adio de la autostrăzi prin PNRR

Cristian Pistol, omul lui Sorin Grindeanu de la CNAIR, se mîndrea pe Facebook că a reziliat contractele unor constructori români, în ceea el numea ”o zi bună pentru infrastructură”. În aceeași postare, lăuda firme austriece și italiene.

Deci, operațiunea s-ar fi putut încadra în scenariul cunoscut de decenii: sunt acordate contracte de infrastructură mare unor multinaționale, care subcontractează lucrările către firme românești, plătite la limita supraviețuirii, și expatriază profitul făcut în România.

Șantierele se întind cu anii, apar ong-urile de mediu, proiectele se blochează, în timp ce banii curg în continuare în străinătate, pentru că așa sunt făcute contractele CNAIR, în defavoarea românilor.

Din păcate, nu este vorba despre o simplă răzbunare a dlui Pistol față de o firmă care i-a semnalat lipsa de profesionalism a CNAIR (vezi aici detalii).

Potrivit Grupului pentru promovarea infrastructurii, strategia Grindeanu-Pistol lovește mai mulți operatori români din domeniu.

CNAIR a acordat certificate constatatoare negative majorității prestatorilor de servicii de proiectare și unor antreprenori din domeniu. În 20 de ani, scrie GPI, nu s-au dat atâtea certificate constatatoare negative cât într-o zi de mandat a dlui Cristian Pistol.

Până când vor tranșa problema în instanță, firmele românești care au certificate constatatoare negative nu vor mai putea participa la licitații. Deci, se termină PNRR, până să apuce Justiția să-și spună cuvântul.

Să fie vorba, pur și simplu, despre incompetență? Să fie un plan pentru blocarea constructorilor români, astfel încât doar multinaționalele să aibă acces la banii din PNRR? Grupul pentru infrastructură opinează că e imposibil să atingi țintele din PNRR dacă elimini din start pe cei care ar trebui să implementeze proiectele.

Ca urmare, ipoteza avansată de GPI este că Pistol trage în proiectanții și constructorii români pentru a justifica eșecul PNRR și al programelor operaționale: noi am lansat licitațiile, dar iată că nu a venit nimeni să se înscrie în competiție. Nu am avut cu cine construi autostrăzi, poduri etc.

Nu poate fi totuși, exclusă și o altă variantă: mai rămân câțiva fericiți câștigători din start, care concurează singuri pe câte un loc. Sau, mai precis, pe câte un lot.

