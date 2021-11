„Sunt obișnuită să fiu o țintă. Nu intru în jocul pe care ei îl fac. Până la urmă, politicul este o artă, o artă a posibilului și important este să găsim soluții posibile pentru a dărâma imposibilul. Nu sunt adepta compromisului și probabil deranjează acest lucru. Cred că fiecare trebuie să meargă pe drumul lui, drumul pe care l-a ales. Eu aleg să merg pe drumul meu, cred în dreptate și cred într-o luptă dreaptă cu cei care se pun contra dreptății”, a spus Laura Vicol în cadrul interviului acordat DCNews.

„Aș fi ipocrită să spun că rezolv eu toate lucrurile începând de mâine, nu, dar pot să încep rezolvarea lor. Am magistrați în contul de Facebook care postează poze cu zeci și sute de dosare, aranjate unele peste celelalte. Nu mai au loc de atâtea dosare! Ce înseamnă? Că instanțele judecătorești trebuie degrevate, trebuie aduși oameni noi care să muncească, oameni corecți, cu dragoste de lege și de Dumnezeu, până la urmă”, a mai spus Laura Vicol. „Sunt foarte multe lucruri bune care pot fi făcute, important este să se vrea. Am susținerea partidului, altfel nu aș fi fost propus în această funcție. E greu și complicat să găsești sprijin sau ajutor din partea opoziției, deși dânșii au și ei familii, copii, bunici, prieteni care se lovesc de asemenea probleme în justiție. Am cerut o pauză din acest război al partidelor și să începem să construim”, a conchis Laura Vicol.

Interviu cu Laura Vicol, prima femeie președinte la Comisia Juridică

Laura Vicol e noul preşedinte al Comisiei Juridice din Camera Deputaţilor: Mă bazez inclusiv pe cei care nu m-au dorit în această funcție

Deputatul PSD Laura Vicol a promis că va face „totul pentru ca activitatea acestei comisii să fie la înălțime”. În exclusivitate pentru DCnews, a dezvăluit ce obiective are.

„În calitate de președinte al Comisiei Juridice din Camera Deputaților, am atât obiective politice, cât și practice. Când spun politice, mă refer la dorința de a avea un parteneriat real între Legislativ și Guvern, între Comisie și Ministerul Justiției. Un astfel de parteneriat este fundamental pentru ca lucrurile să se miște repede și exclusiv în interesul românilor”, a spus Laura Vicol, vineri, pentru DCNews.

„Sunt interesată de modul în care putem accelera finalizarea restanțelor, punerea în acord a deciziilor CCR, prioritizarea inițiativelor legislative bune pentru țara mea”, a explicat Laura Vicol.

„Sunt un om echilibrat, ca simplu membru al Comisiei Juridice am votat pozitiv inițiative, indiferent de culoarea politică, atâta vreme cât am considerat că sunt drepte și nepărtinitoare, sistemul meu de valori rămâne același indiferent de titulatură”, a subliniat Laura Vicol.

„Mă bazez pe toată lumea din Comisia Juridică să-și deschidă mintea și sufletul, inclusiv pe cei care nu m-au dorit în această funcție, cum sunt unii colegi din USR. Trebuie să punem pauză războiului politic și să punem pe primul loc interesul țării”, a conchis Laura Vicol.