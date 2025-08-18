DC Conducem revine. Episod special la Academia Titi Aur

După câteva săptămâni de pauză, DC Conducem revine. De data aceasta, cu un episod special, filmat la Academia Titi Aur.

Multiplul campion naţional de raliuri şi instructor de conducere defensivă, Titi Aur, a explicat pentru şoferii români ce a văzut pe şoselele din Europa în această perioadă, a spus cum se ia permisul de conducere în alte ţări, dar a tras şi câteva concluzii importante.

În partea a doua a emisiunii, veţi putea vedea un veritabil curs de conducere defensivă, în care veţi afla care este poziţia corectă la volan, de ce este importantă aşezarea corectă a tetierei, cum se poate ieşi dintr-o maşină răsturnată, dar şi de ce centura de siguranţă salvează vieţi chiar şi în cazul unui impact la viteză mică.

Aflăm împreună, de asemenea, cum se comportă obiectele lăsate libere în maşină în cazul unui impact, dar şi cum se controlează maşina în derapaj. Totul, evident, demonstrat video.

Emisiunea se transmite marţi, 19 august, de la ora 18:00, pe DC News şi DC News TV, dar şi pe Facebook şi Youtube.

Dacă aveţi imagini din trafic sau propuneri de subiecte pe care le-aţi dori discutate la DC Conducem, nu uitaţi că ne puteţi contacta la adresa de e-mail [email protected].

