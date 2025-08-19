Cum să crești copii de succes în 2025? Lavinia Stan, la Părinți Prezenți / VIDEO

În cadrul emisiunii Părinți Prezenți, realizată de redactorul-șef Părinți și Pitici, Loredana Iriciuc, de marți, 19 august, începând cu ora 20:00, pe canalele de Youtube și paginile de Facebook Părinți și Pitici, DC News și DC News TV, vom vorbi despre cum să creștem copii care strălucesc în viață. Alături de Lavinia Stan, mamă a șase copii, coach cu o experiență impresionantă și autoarea cărții „Organizatorii de vieți. Principii esențiale pentru creșterea cu succes a copiilor”, vom discuta despre ce înseamnă, de fapt, să crești un copil pentru succes și împlinire.

Există oameni care par să aibă o busolă interioară foarte clară când vine vorba de a crește copii. Nu pentru că ar avea o rețetă magică, ci pentru că își asumă acest rol cu un amestec rar de disciplină, iubire și înțelepciune.

Lavinia Stan este unul dintre acești oameni. Mamă a șase copii, coach cu o experiență impresionantă și autoarea cărții „Organizatorii de vieți. Principii esențiale pentru creșterea cu succes a copiilor”, Lavinia Stan nu vorbește din cărți teoretice, ci din propria viață: copiii ei au ajuns să studieze la unele dintre cele mai bune universități din lume și, mai mult decât atât, sunt oameni împliniți, echilibrați și fericiți.

Parentingul a oscilat de-a lungul generațiilor: de la „copilul trebuie să asculte și să tacă” la „copilul este centrul universului și părintele face totul pentru el”.

Însă, astăzi, avem ocazia să aflăm de la Lavinia Stan ce înseamnă, de fapt, să crești un copil pentru succes și împlinire, cum să stabilești reguli fără să fii perceput ca un dușman, cât de permisiv să fii sau dacă mai e nevoie de tipul de școală cu care am crescut.

În cadrul acestei ediții Părinți Prezenți, o emisiune marca ParintisiPitici.ro, vom discuta despre:

Cum arată copilul de succes și împlinit

Parentingul anilor ’90 vs. parentingul din 2025

Cum transmiți reguli fără să devii „dușmanul” copilului?

Cât de permisiv ar trebui să fie un părinte?

Mai e nevoie de tipul de școală cu care am crescut?

„Ingredientele” copiilor bine-crescuți

Cum îi ajuți pe copii să își găsească drumul în viață?

Lecțiile care nu se predau la școală

Secretul copiilor fericiți, de succes și împliniți

