Cum au fost păcăliți consilierii PNL și USR de Nicușor Dan cu PUZ-urile! Intervenția unui ONG. ”Ca un făcut!”

”Noi, consilierii din PNL și din USR, am suspendat PUZ-urile de Sector, cu promisiunea dlui. primar general ca suspendarea să dureze un an de zile, timp în care Direcția de Urbanism să facă o analiză a problemelor din aceste PUZ-uri și să vină cu propuneri de modificări astfel încât să se păstreze investițiile publice necesare Bucureștiului. Acolo unde erau discuții despre investițiile private, să se facă modificările necesare. Am venit cu propunerea să se excepteze de la suspendare investițiile publice - poduri, pasaje, spitale. Colegii de la USR ne-au spus că-i discriminăm pe privați de investițiile publice” a spus Constantin Hazarian (PNL), președintele Comisiei de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului București.

Consilierul general ne-a mai precizat că în 27 decembrie 2021, un ONG a dat în judecată PMB, dar doar Primăria Capitalei, și ”ca un făcut”, o lună mai târziu, Nicușor Dan a achiesat la pretențiile reclamantului. Consilierii generali consideră că a fost, de fapt, o ”lucrătură” prin care PUZ-urile au fost din nou suspendate, după ce, printr-un proiect de hotărâre, fusese exceptată partea de investiții publice.

Citește aici contextul: EXCLUSIV Blocaj de 1,7 miliarde de euro, girat de Nicușor Dan? ”Plătește avocații”. Consilierii generali ies în față după ce primarul a blocat investiția prin PNRR la Institutul Inimii CC Iliescu

De asemenea, avocații care trebuiau să reprezinte mandatul dat de CGMB nu ar face-o, conform liberalului: ”Avocații care ar trebui să ne reprezinte se duc la întâlniri cu Nicușor Dan, pentru că el le semnează banii, le face foaia de drum”.

”Să zic că ai o problemă cu investițiile private, dar cu investițiile publice în sănătate, în educație, în infrastructură, ce ai? Care e problema de vrei să le blochezi și pe alea?” întreabă Constantin Hazarian.

