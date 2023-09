Blocaj de 1,7 miliarde de euro, girat de Nicușor Dan? ”Plătește avocații”. Consilierii generali ies în față după ce primarul a blocat investiția prin PNRR la Institutul Inimii CC Iliescu

Suspendarea PUZ-ului Sectorului 2 și refuzul primarului Nicușor Dan de a recunoaște drept obiective de interes național Institutul de Cardiologie CC Iliescu și Centrul de Oncologie duc la o situația de-a dreptul frapantă. Astăzi, Primăria Sectorului 2 se află în instanță pentru a încerca, pe cale extraordinară, să suspende suspendarea PUZ-ului Sectorului 2, astfel încât Institutul de Cardiologie CC Iliescu și Centrul de Oncologie să poată beneficia de banii de investiții din PNRR.

De-a dreptul șocant pentru Consiliul General al Primăriei Capitalei este că avocații nu apără punctul său de vedere, ci al primarului general, primar care, așa cum am precizat anterior, refuză să recunoască drept obiectiv de interes național Institutul de Cardiologie CC Iliescu și Centrul de Oncologie.

Diana Mardarovici: Situație de-a dreptul tragică la Spitalul Fundeni

Diana Mardarovici, liderul grupului PNL din Consiliul General al Primăriei București, a subliniat, pentru DCNews, că ”din păcate, situația trenează de mult prea mult timp. În cadrul discuțiilor din Comisia de Urbanism a Consiliului General, insistăm în mod constant, dar primarul general este unicul care are drept de inițiativă în ceea ce privește PUZ-urile - mă refer la faptul că doar primarul general poate pune pe ordinea de zi a Consiliului General un PUZ. În ceea ce privește Spitalul Fundeni, situația în care se află, cu cele două investiții majore, este de-a dreptul tragică, e o situație incredibil de tristă, pentru că noi avem nevoie de investiții foarte mari în sănătate și ratăm oportunități din cauza unor blocaje administrative”.

Nu este singura situație de acest fel în sănătate, PNL deblocând un proiect pentru extinderea Spitalului Universitar, însă, în acest caz situația era diferită, iar excepția nu poate fi folosită ca precedent, aici fiind modificat nu PUZ-ul, ci regulamentul care-l însoțea, după cum ne-a spus Andrei Badiu, din cadrul Comisiei Juridice și de Disciplină a PMB. Diana Mardarovici spune că nu sunt de acord cu poziția aparatului primarului care spune că cele două - Institutul de Cardiologie CC Iliescu și Centrul de Oncologie- nu sunt de interes național. Aceasta mai punctează că, de la începutul mandatului, la insistențele colegilor săi, două PUZ-uri au intrat pe ordinea de zi, pentru că aveau decizii judecătorești definitive. ”Acum blocăm, doar în Sectorul 2, investiții de 1,7 miliarde de euro. Pentru cei de la Fundeni, care nu au un PUZ dedicat, nu au nicio soluție, pentru că au făcut proiectul în baza PUZ-ului de sector, care a fost suspendat” ne-a mai spus liderul de grup.

Aceasta mai subliniază că, în instanță, ”avocații care trebuie să reprezinte Consiliul General nu apără documentația emisă de acesta”, ci decizia primarului general Nicușor Dan.

Andrei Badiu, despre lupta lui Nicușor Dan cu rechinii imobiliari - o masă nedeterminată. ”Toți suntem blocați”

Ulterior, consilierul general Andrei Badiu (PNL) a precizat că ”în disperarea lui și-n lupta lui haotică cu rechinii imobiliari - o masă de oameni nedeterminată - el (n.r. Nicușor Dan) a blocat foarte multe investiții publice. PUZ-urile au ajuns ca un fel de bau-bau, nimeni nu știe ce e cu ele, dar sunt rele. Nu, PUZ-urile sunt normale, sunt reglementări urbanistice în orice sat, oraș, capitală europeană și construirea are la bază planuri urbanistice. Ele sunt o proiecție, nu se referă la ce se întâmplă în prezent. Primarul a blocat tot, tot fără excepție”, referindu-se la lupta de astăzi la Primăriei Sectorului 2 în instanță. De altfel, acesta a precizat că ”instituții de sănătate, din învățământ au nevoie de aceste PUZ-uri. Toți suntem blocați. Cartierul Justiției a fost blocat, la Facultatea de Drept suntem într-un blocaj, la Fundeni iată în ce situație suntem”.

”Noi, consilierii suntem legați de mâini și de picioare” afirmă Andrei Badiu, despre lupta pentru deblocarea Capitalei. ”Instituții ale statului român amendează în neștire primarul general pentru neîndeplinirea unor obligații pe care le are legale. Inspectoratul de stat în construcții l-a amendat de atâtea ori. Ia amenzi și le plătește din bugetul Capitalei” mai declară acesta. ”Primarul care plătește avocați pentru apărarea intereselor CGMB, în pofita hotărârii de Consiliu prin care spuneam că orice reprezentant al nostru trebuie să apere actele administrative emise de Consiliu, uitați ce se întâmplă astăzi cu avocații care ne reprezintă: nu ne apără actele, pun concluzii pentru sistarea efectelor sau anularea actelor”.

Hazarian, despre momentul în care Nicușor Dan a fost în asentiment cu un ONG reclamant

Constantin Hazarian, consilier general PNL și președintele Comisiei de Urbanism din cadrul Consiliului General al Muncipiului București, amintește că ”au fost suspendate PUZ-urile de Sector cu promisiunea lui Nicușor Dan ca suspendarea să dureze un an, timp în care direcția de urbanism din București să facă o analiză a problemelor din aceste PUZ-uri și să vină cu propuneri de modificări astfel încât să se păstreze investițiile publice necesare Bucureștiului. Acolo unde erau discuții referitoare la investițiile private, să se facă modificările necesare. La un moment dat, am propus să se excepteze de la suspendare investițiile publice. Colegii de la USR ne-au spus că-i discriminăm pe privați de investiții. Aveau o logică, dar, după ce s-a votat suspendarea în integralitate, am făcut un proiect de hotărâre în care exceptam investițiile publice, în special la cerințelor celor de la USR care voiau să facă Cartierul Justiției- investițiile publice puteau merge înainte. După 27 decembrie 2021, un ONG a dat în judecată Primăria Capitalei - doar PMB, nu și Consiliul General sau Primăria Sectorului 2. Ca un făcut, primarul General a achiesat la pretențiile reclamantului. Între timp, instanța a decis reluarea valabilității PUZ-ului Sector 2, au fost emise autorizații în baza acelui PUZ, moment în care Nicușor Dan i-a dat în judecată ca să le anuleze, iar cei de la Sectorul 2 sunt în imposibilitatea de a face investiții de 1,7 miliarde de euro din PNRR. Apărarea pe care o fac avocații nu are legătură cu mandatul pe care l-am dat noi, CGMB, avocaților. Ei nu respectă mandatul pe care noi l-am dat. Noi n-am fost consultați, niciun consilier, dar se văd cu Nicușor Dan care le trasează sarcini”.

