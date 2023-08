PMB blochează investiția în Institutul Inimii CC Iliescu, prin PNRR: Două lovituri halucinante pentru cel mai mare institut de cardiologie din țară

”Institutul inimii CC Iliescu a avut o colaborare foarte bună cu aparatul administrativ de la Sectorul 2, din momentul în care am depus actele și anume dovada că suntem incluși în PNRR. În 30 de zile, am și primit certificatul de urbanism și, în prezent, suntem în situația de a obține celelalte avize, de la electricitate, apă canal, etc, astfel încât până la sfârșitul lunii august să putem să ne prezentăm la Ministerul Sănătății și CNI pentru un contract tripartit care să demareze procedurile necesare, adică licitație, alegerea constructorilor, șamd.

Termenele sunt strânse pentru a putea să ne încadrăm în jaloanele PNRR, banii venind de la Comisia Europeană. Dispunându-se de către Primăria Generală suspendarea PUZ-ului la Sectorul 2, ne-a adus într-o situație halucinantă pentru că Primăria Sectorului 2 s-a văzut în situația să conteste pe cale extraordinară această suspendare astfel încât să poată continua obiectivele de investiții de interes național, cum sunt și Centrul de Oncologie și noul sediu pentru Spitalul de Cardiologie Institutul Inimii CC Iliescu. În urmă cu trei zile, au avut audierile și de acolo am aflat altă situație halucinantă și anume că Primăria Capitalei refuză să recunoască drept obiectiv de interes național Institutul de Cardiologie CC Iliescu și Centrul de Oncologie. Dacă se menține acest blocaj, când vor demara procedurile de construcție, câștigătorul licitației se va afla în imposibilitatea de a construi, pentru că PUZ-ul e blocat. Aceste obiective sunt trecute specific în documente ale Guvernului României, nu sunt ale Sectorului 2 sau ale Ministerului Sănătății, sunt vitale pentru dezvoltarea socială a țării, a comunității și sperăm că se va rezolva foarte repede ca să putem profita de această oportunitate, de această finanțare europeană și ca cetățenii să aibă acces la un spital modern, sigur” ne-a declarat prof. dr. Șerban Bubenek.

Despre cum justifică faptul că e obiectiv de interes național, acesta ne-a mai spus că ”Procesul de selecție a spitalelor în PNRR s-a făcut pe baza unor proceduri transparente, a unor punctaje, existând o evaluare la nivel național. Dar, dincolo de asta, ca să vorbim despre importanța Institutului Inimii CC Iliescu, trebuie să spunem că peste 45% din intervențiile pe cord deschis se fac aici, jumătate din chirurgia vasculară din România are loc în Institutul Inimii CC Iliescu. În plus, din tot sudul țării, două zile pe săptămână, prin teritorializare, CC Iliescu este locul unde se tratează infarctul. Dacă e de interes național sau nu, vor decide cetățenii, dar nu putem să ne gândim că cineva pune în discuție că cel mai mare institut de cardiologie din țară nu ar fi obiectiv de interes național. E cu atât mai ciudată abordarea Primăriei Generale, cu cât CC Iliescu face parte din sistemul critic al NATO... pe lângă asta nu mai am nimic de comentat”.

Astfel, PMB a decis, de la sine putere să blocheze investiția în Institutul Inimii CC Iliescu, o dată prin suspendarea PUZ-ului și a doua oară prin refuzul de a-l recunoaște drept obiectiv de interes național.

